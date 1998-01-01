Круизные операторы Балтики разошлись в результатах сезона

В то время как Viking Line заявляет об удачном сезоне и рекордных достижениях в июле, MOBY SPL продолжает предлагать пассажирам все новые скидки, косвенно говорящие не о самых лучших показателях загрузки. А на фоне этого власти Петербурга вновь заговорили о появлении отечественного круизного оператора и вероятности строительства собственного лайнера, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Открытая статистика Viking Line уверенно говорит об успехе компании: семь ее круизных паромов в июле этого года перевезли почти 952 тыс. пассажиров - этот результат стал вторым по июлю за всю историю перевозчика.

По данным перевозчика, пассажирами паромов компании в июле стали граждане 181 государства, а наиболее популярными направлениями, как и следовало ожидать, оказались маршруты из Хельсинки в Таллин (на нем в июле было обслужено более 319 тыс. пассажиров), а также из Турку в Стокгольм (около 269 тыс. человек).

В отличие от финского перевозчика, MOBY SPL результатами не хвастается. Но продолжает удивлять рынок новыми «низкобюджетными» предложениями. Стоит напомнить, что совсем недавно он предложил на рейсах из Петербурга в Хельсинки и Таллин сидячие места, а теперь объявил и о возможности бронирования отдельных мест в четырехместных каютах стандартного класса В (без окна).

«Такой вариант путешествий подойдёт всем, кто хочет максимально сэкономить и готов к новым знакомствам», - так говорится об этом на официальном сайте перевозчика. Причем для того, чтобы совсем уж не играть в рулетку с выбором, каюты будут заселяться по гендерному признаку, а заранее подобрать попутчика можно с помощью группы в одной из социальных сетей.

Как следует из информации паромного оператора, место в каюте можно забронировать на маршруте их Петербурга в Хельсинки как в одну сторону, так и в обе. А вот цена размещения будет разной и зависит от периода поездки: в августе, к примеру сходить в столицу Финляндии оператор предлагает за сумму от 24 до 29 евро (в одну сторону) и за 39-48 евро - в обе. А наиболее бюджетным этот тур в случае приобретения места в каюте будет в декабре (с 1-го по 28-е), когда поездка в одну сторону обойдется в 15-18 евро, а в обе - от 25 до 31 евро.

Правда, к этой цене еще придется добавить стоимость топливных и портовых сборов, а забронировать место можно лишь в офисах прямых продаж компании в Петербурге и по телефону центра бронирования.

Конкуренцию за пассажира на Балтике может усилить и появление собственного лайнера у «Морского фасада» Петербурга, который курирует тему создания отечественного круизного оператора.

Как недавно сообщил директор по развитию «Морского фасада» Дмитрий Костин, Смольный намерен инициировать постройку грузо-пассажирского парома вместимостью до 2,5 тыс. пассажиров, который был бы способен выполнять рейсы не только в Хельсинки или Стокгольм, но и в Калининград и некоторые расположенные еще дальше европейские порты.

Однако точные сроки вероятного появления в Петербурге прямого конкурента «Принцессе Анастасии» еще не определены, поскольку конкурс на постройку лайнера могут объявить не ранее осени этого года.

/TOURBUS.RU