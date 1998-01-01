Выяснилось, как россияне планируют свой тревел-бюджет

Эксперты компании UFS.Travel провели опрос и проанализировали, на что россияне тратят больше всего средств. Стоит отметить, что в отпуск этим летом отправится всего половина россиян, это следует из более раннего опроса, проведенного UFS.Travel. При этом большая часть жителей нашей страны собирается отдыхать на территории России (25%), а на зарубежные курорты отправится всего 18% опрошенных.

Согласно последним результатам опроса UFS.Travel, самая затратная часть путешествия для россиян — это авиа- и ж/д билеты. За этот вариант проголосовала почти половина всех опрошенных (45%).

Второе место по объему затрат занимает проживание (28%).

Опрос также выявил, что россияне тратят меньше денег на еду (12%), экскурсии и развлечения (11%). Меньше всего денег опрошенные тратят на сувениры — за этот вариант респонденты отдали всего 1% голосов.

Среди опрошенных были и те, кто не смог определиться, какая статья расходов самая значимая. 3% ответили, что планирование бюджета зависит от места, которое они собираются посетить, так как в некоторых городах стоимость проживания сопоставима с тратами на билеты.

Также эксперты отдельно проанализировали траты женщин и мужчин во время путешествий. Билеты остались самой большой статьей расходов, однако выяснилось, что женщины склонны тратить больше денег на проживание, чем мужчины (30% и 26% соответственно).

Мужчины, в свою очередь, предпочитают много и вкусно есть, изучая гастрономию новых стран, поэтому закладывают чуть больше сбережений именно на эту статью расходов. На экскурсии, развлечения и сувениры представители обоих полов тратят одинаковые суммы денег.

Если говорить о планировании бюджета у разных поколений, то также заметны некоторые различия. Так, на билеты и проживание люди в возрасте 17–35 лет и старше 35 закладывают примерно одинаковые суммы, а вот на питание молодежь склонна тратить чуть больше.

Это подтверждает и растущая популярность гастротуризма — молодое поколение стремится узнать новые страны не только с культурной стороны, но и с гастрономической.

Сэкономленные средства старшее поколение предпочитает тратить на экскурсии и сувениры. За них отдано 17% и 3% голосов соответственно. «Это значит, что люди в возрасте не отказываются от возможности посетить новые музеи, достопримечательности и прикупить сувениров на память о поездке», - сделали вывод эксперты UFS.Travel.

/TOURBUS.RU