Авиасообщение между Россией и Грузией не восстановится до следующей осени

Авиасообщение между Россией и Грузией не будет восстановлено как минимум до запланированных на октябрь 2020 года парламентских выборов в республике, сообщила сегодня газета "Известия" со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

"Ситуация в стране не благоприятствует тому, чтобы российские туристы там сейчас находились. Россия обозначила условия возобновления полетов... но подвижек в этом вопросе не наблюдается, поэтому как минимум в течение года авиасообщение не будет восстановлено. А скорее всего, этого не произойдет до парламентских выборов", — приводит издание слова собеседника.

"Без этого мы не можем рекомендовать россиянам посещать Грузию, а главное — быть спокойными за наших граждан в этой стране", — пояснил источник газеты.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, которого цитирует «Интерфакс», предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время.

Сегодня же стало известно, что международные аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили на 10% меньше рейсов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Как сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагинашвили в эфире телеканала "Имеди", "пассажиропоток в Тбилисском аэропорту составил 385 тыс. человек против 430 тыс. в июле прошлого года, в аэропорту Батуми — 100 тыс. человек против 111 тыс., что было обусловлено введением властями РФ запрета на осуществление прямого авиасообщения с Грузией".

В то же время вчера глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль Грузии в июле потеряла до $60 млн из-за решения России временно прекратить прямое авиасообщение между странами, «хотя еще в июне в Аджарии, например, был зафиксирован очень хороший тренд, когда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 40%".

"Сегодня необходимо поддержать и помочь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма. Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с создавшимися проблемами за короткий срок", — заявил премьер.

"Предпринятые нами шаги дают мне основание говорить, что мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели", — добавил г-н Бахтадзе.

На прошлой неделе руководитель Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили оценила потери в июле из-за сокращения потока российских туристов в сумму более чем на $44 млн. При этом в целом, по ее словам, вклад сектора туризма в экономику в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $58 млн.

При этом, по мнению г-жи Квривишвили, реальные потери могут быть намного больше с учетом того, что прогноз роста туристического сектора был двузначным.

Ранее, беседуя с нашим корреспондентом, Андрей Жарков, генеральный директор компании «Жарков Тур», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «С закрытием Грузии ушел довольно большой сегмент рынка. Грузия – бюджетное направление с богатой культурой и историей, найти ей достойную замену невозможно.

При этом речь идет скорее не о материальных потерях, а об убытках, нанесенных культурно-познавательному и гастрономическому сегментам рынка - наши туристы только-только научились отдыхать по-новому, не проводя все свободное время на пляжах».

/TOURBUS.RU