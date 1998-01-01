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"Красный" уровень опасности объявлен из-за жары в Италии/ Военные моряки спасли двух российских туристов у побережья Шри-Ланки/ Трехпалубный теплоход "Святая Русь" сгорел под Нижним Новгородом

"Красный" уровень опасности объявлен из-за жары в Италии

"Красный" уровень опасности объявило Министерство здравоохранения Италии, - сообщает «Интерфакс». Жара до +40 градусов в понедельник установилась в городах Анкона, Болонья, Больцано, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа, Риети, Рим и Триест. Сегодня высокие температуры ожидаются в Кампобассо, Фрозиноне, Палермо, Перудже, Риети и Риме.

Как отметили в министерстве, тяжелая климатическая обстановка связана с отсутствием ветра, высокой влажностью и сильной активностью солнца.

В конце июля сразу на несколько европейских стран обрушилась сильная жара. В Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции были установлены температурные рекорды. По заявлению международной группы ученых, пик жары вызван антропогенным изменением климата. По этой причине аномальные погодные явления, в частности жара, возможны каждый год.

Военные моряки спасли двух российских туристов у побережья Шри-Ланки

Военные моряки вытащили из воды двух тонущих российских туристов у побережья Шри-Ланки, их жизни вне опасности, сообщает местное издание Adaderana. "Группа туристов купалась в море возле пляжа Талалла на острове Шри-Ланка, когда двоих иностранцев унесло течением в океан. Они стали тонуть, но их спасло оказавшееся неподалеку судно шри-ланкийских ВМС. Пострадавшими оказались граждане России 28 и 47 лет", — пишет портал.

Как отметили военные моряки, туристов доставили на берег, их жизни ничего не угрожает.

Издание уточняет, что моряки оказались в этом районе, так как обеспечивали безопасность участников ежегодного фестиваля знаменитого храма Вишну Девалайя в ближайшем городке Дондра. Это очень популярное у туристов место на самой южной оконечности Шри-Ланки.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" сгорел под Нижним Новгородом

Под Нижним Новгородом в акватории Сибирского затона сегодня загорелся пассажирский трехпалубный теплоход "Святая Русь", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. По информации ГУ МЧС, людей на нем не было.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название — "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. Последнюю модернизацию прошел в 2006 году. Рассчитан на 216 пассажиров.

"В 14:09 объявлена локализация пожара на площади 600 кв. м. Тушение осуществляют 68 человек личного состава и 6 единиц техники", — говорится в сообщении МЧС.



Как сообщали ранее СМИ, летом 2015 года, выйдя на месяц позже заявленного расписания, судно, совершив несколько рейсов, было выведено из эксплуатации, после чего в работу больше не выходило, находясь на отстое в затоне.

Весной 2017 года появилась информация о том, что «Святую Русь» купила с аукциона по реализации имущества обанкротившегося владельца казанская компания «Волжские путешествия», но позже судно вновь выставили на продажу. В сентябре 2018 года оно было продано частному лицу.

/TOURBUS.RU