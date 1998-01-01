Второй Всероссийский съезд ТИЦ пройдет в сентябре в Воронеже

Деловая программа Всероссийского съезда туристских информационных организаций съезда включает пленарное заседание и шесть тематических секций

С 19 по 21 сентября в Воронеже при поддержке губернатора Воронежской области, Национальной ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО), Туристско-информационного центра Воронежа и информационной поддержке Федерального агентства по туризму состоится II Всероссийский съезд туристских информационных организаций.

«Проведение съезда ТИЦ - это знаковое мероприятие для развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации. Без информационных центров развитие внутреннего туризма невозможно. Съезд - это не только повод собраться всем вместе, но также возможность научиться новому, узнать о современных тенденциях, обсудить возможности для продвижения регионов России», - отметил Михаил Ушаков, директор НП НАИТО.

В качестве экспертов на съезд приглашаются два десятка специалистов в области организации деятельности ТИЦ из России и Европы, ведущие специалисты по продвижению городов, представители зарубежных офисов РФ.

В ходе деловой программы (19-20 сентября) туристско-информационные центры и эксперты отрасли обсудят наболевшие вопросы, поделятся позитивным опытом и сформируют общую стратегию дальнейших действий.

Деловая программа съезда включает пленарное заседание и шесть тематических секций (продвижение, Digital-инструменты, законодательство, работа ТИЦ в современных условиях, международное и межрегиональное сотрудничество).

На 21 сентября запланирована экскурсионная программа, во время которой представители ТИЦ познакомятся с одним из главных туристских объектов Воронежской области - Воронежским государственным природным биосферным заповедником имени В.М. Пескова.

Гостиницы, официальные партнеры съезда, предоставляют участникам и гостям специальные условия для размещения: «Marriott Отель Воронеж», Ramada Plaza Voronezh City Center, «Mercure Воронеж Центр», «AZIMUT Отель Воронеж».

Сохраняя традиции Первого Всероссийского съезда туристско-информационных организаций, в рамках подготовки к деловой программе Партнерством ТИЦ запущена игра "ТИЦ ПРОФИ", основная задача которой определить, насколько изменилась работа центров за прошедшее время, и выяснить самые актуальные для развития туристско-информационного движения темы.

Новости II Всероссийского съезда туристских информационных центров доступны на официальном сайте tourist-offices.ru, в группе Партнерства ТИЦ в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/partnerstvotic и телеграм-канале @nbcrs.

Участие для представителей туристско-информационных организаций в съезде бесплатное.

/TOURBUS.RU