Российских туристов позвали в «апельсиновую столицу» и на «родину красного туризма»

Вчера в Российско-Китайском бизнес-парке города на Неве состоялась масштабная презентация Ганьчжоу (провинция Цзянси, КНР), в рамках которой представители города во главе с вице-мэром г-ом Го Суфан подробно рассказали более чем сотне собравшихся о туристических преимуществах направления, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Открывая официальную часть встречи, Го Суфан сразу же назвала свой город родоначальником «красного» китайского туризма и «апельсиновой столицей».

«Именно в нашем городе начала формироваться китайская Красная армия, а по объемам производства апельсинов Ганьчжоу занимает второе место в мире, - пояснила она. – Если учесть, что город имеет 2200-летнюю историю, обладает высокоразвитой инфраструктурой и отличается великолепными природными условиями, он наверняка вызовет интерес у россиян».

В свою очередь, заместитель руководителя «Городского туристско-информационного бюро» Петербурга Антон Громов подчеркнул, что китайские туристы уже вовсю проявляют интерес к северной российской столице. «В прошлом году Петербург посетили не менее 700 тыс. гостей из КНР, - сообщил он. – При этом туристы из Китая приезжают к нам не только в рамках безвизового группового обмена, но и в индивидуальном порядке. Со всей уверенностью можно говорить о том, что рынок КНР для Петербурга является приоритетным и мы рады, что внимание к нашему городу проявляют все новые и новые китайские дестинации».

Внимание действительно велико: на берега Невы из Ганьчжоу прибыла внушительная делегация гостей, состоящая почти из двадцати человек. В ее состав вошли не только чиновники (в т. ч. из нового туристического бюро Ганьчжоу), но и представители Коммунистической молодежной лиги, Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, и другие.

Приветствуя гостей и всех собравшихся в Российско-Китайском бизнес-парке, врио генерального консула КНР в Петербурге Чжан Вэй сообщил: «Сам я никогда в Ганьчжоу не был, однако, судя по представленным материалам, это очень привлекательный город, которым наверняка заинтересуются россияне».

При этом заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров тут же предложил для увеличения взаимных турпотоков подумать о том, как организовать между городами прямой авиарейс. «Уверен, что его появление сразу же приведет к росту взаимного туризма, поскольку значительно упростит логистику», - считает он.

С этим мнением трудно спорить: в настоящее время в городе на Неве выполняются полеты уже по 12 китайским направлениям, а в целом полеты в Китай считаются самыми динамично развивающимися. Так, только по итогам первых 4 месяцев 2019-го прямой пассажиропоток между Петербургом и городами Китая вырос на 73% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и составил 77 тыс. пассажиров.

И сотрудничество с партнерами из КНР для Петербурга является системным: еще в декабре 2016-го аэропорт Пулково стал первым российским, получившим сертификат Welcome Chinese от имени Китайской академии туризма.

В настоящее время он полностью соответствует стандартам гостеприимства, поскольку внедрил сервисы для пассажиров на китайском языке (табло, звуковые оповещения, возможность оплаты по системам WeChat и UnionPay и др.) и подтвердил соответствие высоким стандартам качества услуг для китайских путешественников.

При этом на выезде из РФ Китай у россиян тоже пользуется популярностью: по данным Ростуризма за первое полугодие 2019-го, направление сохранило за собой пятое место в выездном рейтинге. Причем, в отличие от многих других, КНР прибавила в объемах: страна приняла за 6 месяцев на 17% больше туристов из России, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU