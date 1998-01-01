Представители Royal Air Maroc рассказали о планах начать полеты в Петербург

Туроператор «Интурист» и национальная авиакомпания страны Royal Air Maroc представили туристическому бизнесу города на Неве марокканское направление, которое в Северной столице считают достаточно экзотическим. Однако часть специалистов уверена: при наличии продвижения и приемлемой стоимости «пакетов» спрос на нем все же может быть постоянным, - соощает наш петербургский корреспондент.

Справедливости ради стоит отметить: Марокко не является для туристического рынка Петербурга абсолютной новинкой. Несколько лет назад ряд операторов (в частности, сгинувшая «Нева») организовывали из северной столицы даже чартерные программы с перелетом в Агадир.

И «пляжные» туры, наряду с экскурсионными поездками, пользовались в городе довольно стабильным спросом: программы досрочно не завершались и выполнялись полностью.

Поэтому когда приехавший в Петербург из Москвы глава группы субмассовых направлений «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов рассказывал о «плюсах» Марокко (в их числе он назвал климат, безвизовый режим, развитую индустрию туризма, разнообразие достопримечательностей и богатую кухню), сомнений это не вызвало: часть аудитории убедилась в этом на собственном опыте, в свое время лично проехав по маршруту «Имперские города».

«Марокко – отличный вариант для тех, кто любит разноплановый отдых и стремится познавать новое», - подчеркнул Филипп Обручев-Миронов.

А вот выступление менеджера по продажам авиакомпании Royal Air Maroc Натальи Устинович, рассказавшей о вариантах перелета в страну, вызвало отдельный интерес. По ее словам, в настоящее время полетная программа в Марокко представлена регулярными рейсами авиакомпании Royal Air Maroc из Москвы в Касабланку. «Трижды в неделю рейсы выполняются из «Домодедово» на лайнерах Boeing 737-800 в двухклассовой компоновке», - пояснила она.

Причем, благодаря код-шеринговому соглашению с S7 Airlines, перелет на Royal Air Maroc легко состыковать с рейсом перевозчика из Петербурга. Но как сообщила Наталья Устинович, в городе на Неве существует вероятность и появления прямого рейса в Марокко. «Планы по приходу в Пулково у Royal Air Maroc имеются, - сказала она. – И если их удастся реализовать, в следующем сезоне в Петербурге могут появиться прямые рейсы в Касабланку».

«Направление достаточно специфичное, однако вполне способное вызвать интерес у петербуржцев, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. - Что хорошо – оно предлагает большой выбор вариантов отдыха, начиная от чисто «пляжных» туров в Агадир и Эссувэйру, и завершая комбинированными по всей стране. Однако ощутимый спрос на направлении, скорее всего, в Петербурге появится только тогда, когда будет прямая перевозка».

Примерно в том же духе рассуждают и другие участники рынка: по общей оценке, в силу высокой конкуренции за клиента Марокко может прилечь петербуржцев лишь своей спецификой и приемлемыми ценами, сравнимыми с другими направлениями.

/TOURBUS.RU