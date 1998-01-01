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Из Турции эвакуирована пожилая российская туристка с двумя внуками/ В аэропорту Бен-Гурион произошел серьезный сбой/ МИД предупредил об опасности лесных пожаров в Греции

Из Турции эвакуирована пожилая российская туристка с двумя внуками

Как сообщили в страховой компании ERV, в начале августа страховщик выполнил в координации с МЧС России сложную эвакуацию российской туристки из Турции, которую ранее сбила машина, когда она в июне переходила дорогу неподалеку от своего отеля в Аланье.

Туристка, отдыхавшая в Турции с двумя внуками 10 лет, получила при ДТП множественные травмы и была доставлена в госпиталь без сознания на машине скорой помощи.

В связи с крайне тяжелым состоянием туристки, предполагалась ее длительная госпитализация в Турции, на которую покрытия страхового полиса в размере $40 тыс. могло не хватить. Вместе с родственниками застрахованной было принято решение организовать ее экстренную транспортировку бортом санавиации в РФ.

Туристку в начале августа эвакуировали бортом частной санавиации из Аланьи в Москву, а затем доставили в лечебное учреждение по месту жительства спецбортом МЧС.

Ситуация в самом начале осложнялась тем, что параллельно с организацией медицинской помощи сервисный центр ERV решал нетривиальный вопрос о возможности организовать перелет для детей с сопровождением к матери в РФ, так как они остались без присмотра в отеле. По согласованию с мамой дети были отправлены своим рейсом обратно домой: страховая компания организовала сопровождение детей на родину. Сотрудник сервисного центра ERV сопровождал внуков туристки во время перелета и передал на руки их родителям в России.

Случай был признан страховым, все расходы на госпитализацию, лечение, экстренную эвакуацию и вывоз детей в размере 2,3 млн руб. взяла на себя страховая компания ERV.

В аэропорту Бен-Гурион произошел серьезный сбой

Сбой в системе выдачи багажа произошел в международном аэропорту Израиля Бен-Гурион, задержаны как минимум 15 рейсов, сообщает сегодня портал Israel National News.

"Сбой произошел в понедельник утром, задержаны по меньшей мере 15 рейсов. Часть пассажиров вылетела без багажа, чтобы не спровоцировать коллапс в аэропорту. Им посоветовали взять с собой все необходимые вещи, поскольку багаж может идти до двух дней", — пишет портал.

Как отмечает портал, инцидент произошел в пиковое время для аэропорта. Сейчас Бен-Гурион обслуживает наибольшее число туристов и местных жителей, решивших отправиться в отпуск.

По информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс "Аэрофлота" SU 501 прибыл в понедельник в Москву из Тель-Авива с 1,5-часовой задержкой, следующий рейс SU 507 ожидается с задержкой 24 минуты.

По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс LY 611 авиакомпании El Al прибыл в российскую столицу с задержкой почти на 40 минут.

Бен-Гурион – главный аэропорт Израиля, расположен в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива.

МИД предупредил об опасности лесных пожаров в Греции

В некоторых районах Греции из-за сильной жары и ветра высока вероятность лесных пожаров, предупреждает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«Греция – "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как сообщают греческие СМИ, метеорологи прогнозируют жару в течение всей наступившей недели. Столбик термометра будет достигать отметки в 40 градусов.

/TOURBUS.RU