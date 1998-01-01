В Гонконге отменены все авиарейсы

На фоне продолжающихся уже два месяца многотысячных акций протеста туриндустрия региона сообщает об огромных убытках

Сегодня администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить на сутки все рейсы из-за того, что протестующие уже четвертые сутки подряд проводят в здании воздушной гавани акции, сообщает агентство Bloomberg.

"Работа международного аэропорта Гонконга серьезно нарушена из-за присутствия большого количества людей в аэропорту, — говорится в заявлении администрации аэропорта. — Все услуги по регистрации на вылет приостановлены".

Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет.

Напомним, что массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

МИД РФ 8 августа, перед очередной волной акций протеста, запланированной на минувшие выходные, предупредил российских туристов о необходимости избегать мест массового скопления людей

Между тем портал Arab News сегодня сообщает что туриндустрия региона «пришла в упадок» после двух месяцев политических протестов, а загрузка гостиниц и число бронирований поездок туристами из-за рубежа на ближайшие месяцы снизились на двузначные цифры.

"Пустые номера в отелях, закрытые магазины и даже проблемы в Диснейленде: месяцы акций протеста нанесли серьезный ущерб экономике Гонконга. Как заявили в Совете по туризму административного района Китая, в июле турпоток в Гонконг упал, число бронирований туров на август и сентябрь сильно сократилось, причем больше всего пострадали групповые туры из соседних стран – заказы на них упали вдвое", — пишет издание.

По словам председателя Совета по туризму Джейсона Вонга, индустрия туризма Гонконга стала заложником политических проблем. Турагентства планируют провести сокращения персонала, чтобы удержаться на плаву в отсутствие туристов. В США, Австралии и Японии уже предупредили туристов о том, что поездки небезопасны.

"Происходящее в Гонконге в последние месяцы действительно поставило экономику административного района в очень сложную или даже опасную ситуацию", — цитирует газета министра торговли и экономического развития Эдварда Яу.

В свою очередь глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что Гонконг столкнулся с экономическим кризисом, пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008. "Восстановление экономики займет очень много времени", — подчеркнула она.

/TOURBUS.RU