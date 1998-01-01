На Гран-Канария полыхают лесные пожары

Туроператоры рассказали, как сказались на отдыхе наших туристов пожары, охватившие второй по величине остров Канарского архипелага

Более тысячи человек эвакуированы из окрестных селений из-за сильного лесного пожара, бушующего с субботы в горах острова Гран-Канария, второго по величине в Канарском архипелаге, сообщила вчера испанская газета El Pais.

Как предполагается, виновником пожара стал 55-летний местный житель, который воспользовался сварочным аппаратом. Его уже задержала гражданская гвардия. В сухую погоду огонь мгновенно распространился по лесу, площадь пожара к вечеру воскресенья достигла более тысячи гектар. В тушении пожара задействованы более 200 военнослужащих и спецтехника.

Пожар произошел в горах в провинции Лас-Пальмас. Из окрестных деревень утром в воскресенье эвакуировали тысячу местных жителей, всего в районе стихийного бедствия проживают до 30 тыс. человек.

Ближайший к очагу пожара населенный пункт – деревушка Техеда с населением около 2 тыс. человек – популярное у туристов место. Она славится плантациями миндальных деревьев и производством сладостей из миндаля, а также козьего сыра.

Сегодня СМИ сообщают, что к утру понедельника пожарным удалось локализовать очаги возгорания, но потушить огонь мешает сильный ветер. Тем не менее, ситуация находится под контролем: к тушению огня привлечены вертолеты и дополнительные расчеты пожарных со всех островов Канарского архипелага.

Как сообщает сегодня АТОР, «По оценкам туроператоров, российских организованных туристов в горных районах Гран-Канарии быть не должно. Во-первых, чаще всего россияне, путешествующие на Канарские острова, выбирают для этих целей остров Тенерифе, куда есть прямая перевозка.

Во-вторых, наши соотечественники предпочитают на Канарах пляжный отдых, на который едут с семьей или парами. Таким образом, вероятность того, что в горах Гран-Канарии могли оказаться организованные туристы из России, практически «нулевые».

В свою очередь Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «ВАНД Интернешнл», сообщила в беседе с нами: «Гран-Канария - не самый популярный для отдыха остров, поэтому наших туристов там немного.

Отказов нет, паники нет, аннуляций тоже нет. Спрос на это направление у нас эпизодический».

Наконец, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия» в беседе с нами отметила: «Наших туристов на Гран-Канария нет, так как пакетные туры с перелетом на регулярных рейсах мы предлагаем только на Тенерифе. Индивидуальных туристов у нас там также нет».

/TOURBUS.RU