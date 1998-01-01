Число туристов, посещающих Россию, выросло на 25%

Как сообщает сегодня АТОР, пограничная служба ФСБ РФ опубликовала новые данные по въезду иностранных граждан в Россию. Всего в первом полугодии 2019 года в РФ въехали 15 073 826 граждан иностранных государств, что всего на 0,78% (на 11 781 человека) больше, чем в I полугодии 2018 года.

В пятерку лидеров в «общем зачете» по абсолютным цифрам прибытий вошли такие страны (по убыванию), как Украина (3 896 310 чел., падение на -9,1%), Казахстан (1 930 964, +2,03%), Узбекистан (1 436 585, +16,51%), Китай (959 817 чел, +15,88%), Таджикистан (836 953, +26,68%).

При этом, как отмечает АТОР, за исключением Китая, практически весь въездной поток из этих стран является нетуристическим (личные визиты, трудовая миграция, визиты в целью шоппинга и коммерции). В сумме из этих стран приехало на 515 800 человек меньше, чем в аналогичный период 2018 года – именно они в основном повлияли на «стагнационный» показатель динамики общего въезда.

При этом с целью туризма. в первом полугодии 2019 года в страну вехали 1 967 221 человек. Это на 24,97% больше, чем за первое полугодие 2018 года (1 574 113).

При этом выросли все топовые въездные рынки без исключения. Незначительный рост числа туристов в I полугодии наблюдается даже для Великобритании и США – несмотря на то, что общее число въехавших в Россию американцев и англичан серьезно упало (на 24,3% и на 16,1%).

Очевидно, что падение произошло за счет частных и деловых визитов, но не за счет туризма: интерес к России и здесь стабилен.

За пределами десятки лидеров, прирост туристического потока в РФ показали также такие рынки, как Таиланд (30,7 тыс. туристов, +28,46%), Япония (29,5 тыс., +54,96%), Турция (23,4 тыс., +8,83%), Австралия (23,3 тыс., +10,64%), Канада (18 тыс., +3,44%), Нидерланды (16,7 тыс., +12,06%), Швейцария (13,9 тыс., +16,8%), Австрия (13,7 тыс., +32%), Бельгия (10,6 тыс., +19,14%), Куба (10,5 тыс., +2,9%), Гонконг (10,2 тыс., +11,05).

Среди стран с числом туристов менее 10 тысяч в I полугодии выделяются ОАЭ (многократный рост, с 370 до 2918 туристов), Вьетнам (+ 143%), Португалия (+ 50%), Индонезия (+75%), Иран (+18,34%).

В то же время из нескольких латиноамериканских стран, турпоток из которых вырос в прошлом году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, упал. Таковы Бразилия (-18,5% по сравнению с Iполугодием 2018 года), Аргентина (-38%), Колумбия (-29,2%), Уругвай (-27%), Боливия (-30,2%).

Незначительно вырос лишь турпоток из Мексики (+4,7%) и Чили (+15,5%).

«Наибольший рост интересах сейчас виден на европейских рынках, рынках стран ЮВА и Ближнего Востока. Американский и британский рынок практически не упали, несмотря на геополитические трения, а австралийский даже показал неплохой прирост. В отличие от европейцев, собственно «футбольные» туристы из многих стран Латинской Америки, как ранее и предсказывалось, в этом году в Россию не вернулись – поэтому статистика фиксирует спад прибытий из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Боливии», – оценила итоги полугодия на рынке въездного туризма исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU