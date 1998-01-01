На Неве появился новый причал для круизных теплоходов

Вчера в Невской Дубровке (Ленинградская область) причалил первый круизный теплоход: им оказался «Дмитрий Фурманов», совершивший специальный рейс из Петербурга. Теперь у компаний, выполняющих круизы по Неве, есть возможность остановиться в еще одном интересном для туристов месте: причал способен принимать суда вместимостью до трехсот человек,- сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Причал открывали при большом стечении народа: на берег Невы встречать первый теплоход собрались сотни людей. Были и песни-пляски, и каравай для гостей. А ленточку, открывающую путь туристам на берег, перерезали капитан теплохода «Дмитрий Фурманов» Петр Липин, начальник отдела комитета Ленинградской области по туризму Екатерина Бочарова и председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.

«Этот судозаход для нас тестовый – на постоянной основе причал будет включен в маршруты круизов в следующем году: скорее всего, первый из них состоится в июне, - сообщил Александр Соснин. – При этом заходы наших теплоходов в Невскую Дубровку будут осуществляться на регулярной основе, поскольку это очень интересное место: у туристов есть возможность открыть здесь для себя много нового».

В свою очередь, Екатерина Бочарова подчеркнула, что «появление нового причала открывает туристам возможность ближе познакомиться с достопримечательностями Всеволожского и Кировского районов области». «Это заметный вклад и в развитие межрегиональных туристических маршрутов, которые совместными усилиями организуются различными регионами Северо-Запада», - пояснила она.

В частности, речь идет о том, что на карте Северо-Запада появится новый туристический маршрут «Петербург - Невская Дубровка – крепость Орешек – Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород».

При этом часть причалов, необходимых для его становления в рамках проектов «Старая Ладога – Древняя столица Руси» и «Из варяг в греки», уже возведено. Стоит напомнить, что создание ряда причалов запланировано как результат реализации соглашения о развитии причальной инфраструктуры в Ленинградской области, подписанного губернатором региона Александром Дрозденко и директором ООО «Конт» Алексеем Обрядиным.

Масштабный проект, реализуемый с 2017 года и предусматривающий вложение миллиарда рублей в течение пяти лет в развитие причальной инфраструктуры, уже осуществляется. Так, уже построены пристани в Старой Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове в истоке Невы, появились пристани в Невской Дубровке и Киришах: на пути «Из варяг в греки» фактически остается возвести причал только в селе Грузино Новгородской области.

Что касается новинки в Невской Дубровке, там причал был возведён всего за полтора месяца: благодаря использованию специальной щадящей технологии, обеспечивающей погружение легких свай-палов в дно Невы за счёт вибрации, его возведение не вызвало никаких экологических проблем. Как подчеркнул председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин, такой тип причалов гораздо удобнее понтонных, поскольку они являются постоянными и есть полная уверенность в том, что останутся на месте и на следующий сезон.

В свою очередь, генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский, вместе с более чем двумястами пассажирами совершивший короткое путешествие из Петербурга в Невскую Дубровку, заявил, что «появление новых стоянок свидетельствует о развитии круизного труизма в России». «Особенно активно этот процесс идёт в Ленинградской области, где за последние годы сданы в эксплуатацию сразу несколько причалов, - пояснил он. – Они уже появились, например, в Старой Ладоге и на Ореховом острове, а другие новые уже готовятся к открытию».

Со своей стороны, местные власти обещают обустроить территорию так, чтобы туристам было не только интересно, но и удобно. В частности, планируется обустроить набережную и прилегающие территории Невской Дубровки.

/TOURBUS.RU