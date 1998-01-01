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«Победа» смягчила правила провоза ручной клади/ Лайнер Nordwind, летевший в Грецию, совершил вынужденную посадку в Краснодаре/ В Испании ожидают новую волну жары

«Победа» смягчила правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" с сегодняшнего дня разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади, сообщили в компании. Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне только в составе нормы ручной клади перевозчика, которая соответствует габаритам 36х30х27см.

По словам представителя "Победы", в этом году зафиксировано серьезное увеличение доли бизнес-клиентов — до 38%, а на некоторых рейсах — до 43%. "Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора", — сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Как напоминает «Интерфакс», в начале года "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

Начиная с 18 февраля на ее рейсах разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также следующий перечень вещей: дамская сумка или портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска и товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см.

Лайнер Nordwind, летевший в Грецию, совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Пассажирский самолет, летевший из Омска в Ираклион (Греция), совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара в пятницу из-за технической неисправности, его заменили на резервный борт, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"В 01:30 мск в аэропорту Краснодара вынужденную посадку по техническим причинам совершил самолет Boeing 738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту "Омск — Ираклион", — сказал сотрудник пресс-службы. В дальнейшем Nordwind было принято решение о замене воздушного судна.

"Борт, запланированный на рейс в Москву (Шереметьево) в 03:20 мск, был предоставлен в качестве резервного и вылетел в Ираклион в 05:43 мск", — уточнил собеседник агентства.

Ожидается, что пассажиры, следующие в Шереметьево, будут отправлены до 14:00 мск. С ними работают представители авиакомпании.

В Испании ожидают новую волну жары

Испанские метеорологические службы предупредили, что температура воздуха в разных частях страны в пятницу может подняться до чрезвычайно высоких показателей, сообщают местные СМИ.

В частности, речь идет о Каталонии, Мурсии, Арагоне и Валенсии. Ожидается, что температура воздуха в некоторых районах страны достигнет 42 градусов по Цельсию.

О повышенной опасности из-за жары объявили также на Майорке, Ибице и Форментере, которые входят в состав Балеарских островов.

В конце июля сразу на несколько европейских стран обрушилась сильная жара. В Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции были установлены температурные рекорды.

/TOURBUS.RU