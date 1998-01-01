В Киргизии неспокойно. В опасности ли наши туристы?

В Бишкеке уже несколько дней происходят столкновения между сторонниками арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции, и правоохранителями. Вчера посольство РФ в Киргизии рекомендовало гражданам России избегать посещения мест массового скопления людей и участия в противоправных акциях.

При этом сегодня в дипмиссии сообщили, что после произошедшего накануне задержания г-на Атамбаева обстановка в столице спокойная, - сообщают СМИ.

Путешествия по всей территории Киргизии, в том числе в Бишкек, сейчас безопасны, жалоб от находящихся там туристов нет, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«После того, как три года назад правительство республики ввело односторонний безвизовый режим с 45 наиболее развитыми странами, Киргизию стали посещать гости не только из России, но и из других стран», — пояснила эксперт.

Эксперт добавила, что туристы в основном посещают древние города, через которые проходил Шелковый путь, а также занимаются трекингом в горах и отдыхают на озере Иссык-Куль. «Немаловажно, что Киргизия остается одной из самых недорогих стран СНГ для путешествий. Есть продолжительные, дорогие экскурсионные туры, но стандартный недельный тур стоит от $200», — добавила она.

Директор компании «Жарков-Тур» Андрей Жарков, которого сегодня цитирует РСТ, также подтвердил, что в Бишкеке, как и в Киргизии в целом, все спокойно: «У нас сейчас там находится группа туристов. Еще один наш постоянный клиент прилетел в столицу Киргизии только вчера. К нам не поступало никаких тревожных звонков, у всех все в порядке».

К тому же в большинстве случаев туристы только прилетают в Бишкек, проводят там обычно один день или сразу разъезжаются по экскурсионным маршрутам по стране и, соответственно, возвращаются через Бишкек. (СНЯТЬ КУРСИВ)

По словам эксперта, туристы в Киргизии могут чувствовать себя в безопасности еще и потому, что туризм – одна из тех отраслей экономики республики, которой уделяется очень много внимания, в ней заняты тысячи людей. «И это одна из немногих стран бывшего СССР, где русская речь звучит повсеместно», – уточнил он.

В свою очередь, Cергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», сегодня сообщил в интервью нашему порталу: «Мы работаем в штатном режиме, никаких звонков от туристов не поступало. У нас были заезды в Киргизию 2, 5, 8 августа, и будет еще заезд 12 августа. Основные волнения происходят не в Бишкеке – именно туда прилетают наши туристы, а после уже отправляются за 100 км от столицы на озеро Иссык-Куль, потому что это самое популярное место для отдыха».

Как пояснил наш эксперт, «Киргизия – направление нишевое, очень специфическое. Туда лететь 4 часа, хорошей экскурсионки там нет – она вся у конкурентов, главным образом у Узбекистана, направление может только предложить красивую природу и довольно дорогой пляжный отдых.

Политическая ситуация в стране не очень волнует туристов, которые выбирают это направление, потому что они отдыхают вдали от городов. Но все равно нам нужно быть начеку и отслеживать ситуацию».

/TOURBUS.RU