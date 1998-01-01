ANEX Tour cтал круизным оператором

Эксперты комментируют приобретение компанией ANEX Tour пер вого в своей истории круизного лайнера Saga Sapphire

Штаб-квартира турецкого туроператора ANEX Tour официально сообщила, что компания начинает круизный бизнес, приобретя первый в своей истории круизный лайнер, - сообщает АТОР.

Основатель и председатель совета директоров ANEX Tour Нешет Кочкар сообщил, что туроператор заключил соглашение с круизной компаний Saga Cruises о продаже ему морского круизного лайнера Saga Sapphire.

Судно под этим названием (лайнеру 38 лет, он сменил много имен) в течение семи лет использовалось круизной компанией Saga Cruises для организации круизов из английских портов, в основном для пенсионеров из Великобритании. Эксперты ожидают, что судно перед передачей ANEX Tour пройдет реновацию (последняя проводилась в 2012 году).

Пока неизвестно, какое новое имя получит Saga Sapphire во флоте ANEX Tour. Круизное многопалубное судно длиной 200 м и водоизмещением 37 тыс. тонн может разместить на борту около 800 пассажиров в 382 каютах. На лайнере работают для туристов несколько ресторанов, бассейнов, спа-центр, торговая галерея, для пассажиров предусмотрено множество развлечений.

По условиям сделки, лайнер начнет эксплуатироваться ANEX Tour в середине 2020 года. Уже известно, что он будет базироваться в Анталье. ANEX Tour планирует организовывать на лайнере круизы по Восточному Средиземноморью. Уже известно, что он совершит свой первый круиз в сезоне 2020 года из Антальи.

Этот продукт будет предложен и на российском рынке, сообщили в ANEX Tour. Маршрутная сетка и ценовая политика будут объявлены позднее.

Глава компании г-н Кочкар в распространенном сообщении также отметил, что «новации, основанные на запросах потребителя, в стратегии ANEX Tour будут продолжены. По мере эволюции потребительского поведения туристов, мы должны соответственно адаптировать свое продуктовое предложение».

Эксперты рынка морских круизов, на которых ссылается АТОР, говорят, что несмотря на то, что само судно достаточно давней постройки и требует реновации, а конкуренция на средиземноморском рынке морских круизов весьма высока, у ANEX Tour есть все шансы на успех в случае правильно выбранной ценовой стратегии.

«Сейчас неделя в средиземноморском круизе у топовых круизных компаний обходится в 699 евро на человека, а на новеньких лайнерах «четверках» у MSC – и от 399 евро на человека. Сам по себе Saga Sapphire не конкурент «массовикам» круизного рынка.

Однако у ANEX Tour есть огромное преимущество, которое позволит ему стабильно загружать лайнер при адекватных ценах – это наличие собственных чартерных программ в Анталью, откуда будут стартовать круизы.

Пакетных круизных продуктов на чартерах на рынке не было давно, и если предложить российским туристам адекватные уровню судна цены вместе с перелетом, это может стать преимуществом ANEX Tour в сегменте недорогих доступных круизов», – отмечает один из экспертов АТОР.

В свою очередь, в беседе с нашим порталом Михаил Корнышев, генеральный директор круизной компании «НИКА», так прокомментировал эту новость: «Saga Sapphire - это небольшой лайнер высокого уровня, стоимость обслуживания у него будет ненизкая, то есть это будут круизы класса премиум плюс. На нашем рынке такие продукты предлагают только американские компании, поэтому место для нового игрока есть.

Я думаю, что ANEX Tour, поскольку базироваться лайнер будет в Анталье, будет больше сосредоточен на турецком рынке, хотя и у нас продукт будет реализовываться. Сейчас в Турции настоящий бум на круизы, так что этот продукт наверняка будет востребован».

/TOURBUS.RU