Финляндия обещает «максимально сгладить» изменения в порядке получения виз

Финляндия по-максимуму сгладит перемены в подаче документов для россиян - об этом в ходе специально организованной 8 августа в Генеральном консульстве в Петербурге встречи с журналистами и специалистами сферы туризма заявил Паси Туоминен, директор департамента консульских услуг МИД Финляндии.

Учитывая неожиданную для финнов реакцию, когда из-за изменения правил подачи документов на финскую шенгенскую визу с 1 сентября петербуржцы толпами пошли ее оформлять, создав большие очереди, он решил лично разъяснить ситуацию, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Как и следовало ожидать, Финляндия предприняла такие шаги не по своей воле: еще прошлым летом из Брюсселя в Хельсинки приезжала комиссия, которая сразу же выявила некоторое несоответствие порядка выдачи визы россиянам с финской стороны. Инспекторы легко обнаружили, что Финляндия выдает россиянам визы, не требуя от них документов, которые необходимы при получения аналогичной в других странах Шенгена. А поскольку Финляндии является членом союза, ей было настоятельно рекомендовано «гармонизировать» процесс в соответствии с общими правилами. Финны противились как могли, однако самое большее, что им удалось – оттянуть срок введения новаций на осень 2019-го.

И хотя ничего особенного вроде бы не произошло, необходимость подтверждать доходы, предоставлять билеты, бронь отеля и план поездки привели к тому, что за последнюю неделю количество заявлений на визу выросло вдвое, а петербуржцы образовали большие очереди.

Однако директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен пояснил, что «ничего особенно не изменится, так как подтверждение плана поездки и наличия финансовых средств требовали и ранее». «Однако это происходило только в отдельных случаях». – добавил он.

Что, собственно, изменится? Да, дополнительные документы будут необходимы. Однако если человек, в основном, ездит в Финляндию на один день и там не останавливается, вместо брони отеля ему будет достаточно сообщить о планах на первую поездку. То есть указать маршрут, цель, а также доказать наличие средств на визит в Суоми. Если он едет на автобусе или поезде – предоставить билет.

Если же первый визит в Финляндию более длительный, для получения визы также понадобятся подтверждение бронирования (причем не обязательно оплаченного), а в качестве доказательств платежеспособности подойдут справка 2-НДФЛ, выписка из банка и даже распечатка из интернет-банка за последние 3 месяца, подтверждающая движение средств на вашем счете.

Что касается тонкостей работы с турфирмами (в частности, оформления визы со стороны их клиентов, включая пенсионеров), финская сторона предложила организовать с ними отдельную встречу, чтобы выяснить все фактически имеющиеся нюансы.

Однако ее позиция в целом такова: по единым требованиям Шенгена, турист должен провести в стране запрашиваемой визы большее количество дней, чем во всех остальных государствах.

При этом финны старались четко дать понять: резких изменений в процессе оформления финских шенгенских виз не будет – паниковать ни к чему. «Гарантируем максимально внимательное и гибкое оформление виз», - сказал по этому поводу Паси Туоминен. А генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила подчеркнула, что «русские – всегда желанные гости в нашей стране». «Мы ждем их и в дальнейшем», - добавила она.

/TOURBUS.RU