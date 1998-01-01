Amadeus: Турпоток из Китая и Южной Кореи в Россию вырос в этом году на 25%

Аналитики компании Amadeus изучили динамику въездного потока в Россию за первое полугодие 2019 г. Особый рост интереса к России наблюдается среди иностранных туристов из Китая (+24,5%), Южной Кореи (+26%), Израиля (+6,2%) и Италии (+5%), отмечают специалисты.

«Массивы больших данных позволяют анализировать статистику турпотоков и выявлять факторы, влияющие на рост числа туристов, сезонность спроса и др. Так, для туристов из Южной Кореи и Израиля уже несколько лет действует безвизовый режим. Туристы, посещающие приграничные регионы Дальнего Востока, могут претендовать на электронную визу. Между Китаем и Россией более десяти лет действует безвизовый режим для организованных групп.

Постепенный рост турпотока из Италии связан в том числе с открытием дополнительных рейсов российских авиаперевозчиков», – комментирует генеральный директор российского офиса Amadeus Леонид Мармер.

В то же время, согласно данным Amadeus, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение туристического потока из Германии (-4,3%), Чехии (-4,6%) и Франции (-8,2%).

«Статистика в этом случае объясняется повышенным спросом на поездки в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Если мы сравним показатели по этим странам со статистикой 2017 г., то увидим стабильный рост туристического потока.

Чемпионат мира заметно повлиял на интерес к России, теперь же важно идти в ногу с мировыми туристическими трендами, чтобы сохранить этот интерес», – добавляет Леонид Мармер.

Как напомнили в компании, важнейшим темам, актуальным для туристического сектора именно сегодня, будет посвящен 25-й Международный форум-выставка «Огдых» в Москве. Более 800 участников и 15 тысяч посетителей из более чем 50 стран и 40 регионов России смогут поделиться профессиональными достижениями, обменяться новыми экспертными знаниями и опытом с другими экспонентами, пополнить ассортимент актуальных предложений для своих клиентов и заключить выгодные контракты.

В рамках деловой программы пройдет блок мероприятий «Актуальный взгляд на туристическую индустрию. Онлайн vs Оффлайн», а также дискуссии по гастрономическому туризму, маркетингу территорий, IT-решениям в области туризма, медицинскому и оздоровительному туризму.

«Туризм сегодня – это одна из самых динамично развивающихся отраслей, – утверждает директор по организации выставок компании «Евроэкспо» Ольга Моисеева. – Если говорить о въездном туризме, то, помимо увеличения потока гостей из азиатских стран, есть еще одно событие, которое подчеркивает возрастающий интерес к нашей стране: впервые за всю историю 23-я встреча Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации пройдет также в сентябре в России, в Санкт-Петербурге».

«Когда рынок находится в активной стадии перемен, как никогда важно собираться вместе, чтобы делиться профессиональными достижениями, экспертизой и технологиями. Только так можно находить умные решения, позволяющие непрерывно повышать эффективность бизнеса», – добавляет Ольга Моисеева.

/TOURBUS.RU