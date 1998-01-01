Жительница Ульяновска Лилия Родионова стала акционером Thomas Cook Group

Россиянка Лилия Родионова из Ульяновска в среду приобрела 3,46% акций туристического холдинга Thomas Cook Group, следует из данных компании, - сообщил сегодня «Интерфакс».

После известия о сделке акции Thomas Cook вновь начали расти. В конце июля владелец турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар купил в течение нескольких дней сначала 6,7% акций Thomas Cook, а затем довел свой пакет до 8%. В результате акции компании подорожали на 30%.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в интервью «Интерфаксу» сегодня предположила, что покупательницей акций может быть жена ульяновского предпринимателя Михаила Родионова, бывшего депутата Заксобрания Ульяновской области, владельца пивного завода «Трехсосенский» и совладельца банка «Венец».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», она имеет самую крупную долю в 46% в банке «Венец» и 50% в ООО «Трехсосенский». При этом в сведениях о бенефициарах банка на сайте ЦБ указано, что супруги разведены.

«Непонятно, какое отношение новый инвестор имеет к туризму», — заметила г-жа Тюрина.

Отметим, что Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн. Долг на конец финансового года — £389 млн.

При этом, как мы сообщали ранее, 11 июля было официально объявлено, что китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group за 750 млн фунтов ($940 млн).

«Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», - прокомментировал тогда сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.

Добавим, что сейчас Fosun Tourism Group уже владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

Кроме того, недавно стало известно, что проживающий в турецкой Анталье Нешет Кочкар в последних числах июля стал владельцем 6,71% акций британского концерна Thomas Cook Group. Нешет Кочкар, новый акционер Thomas Cook Group, известен на туристическом рынке как основатель турецкой группы Anex Tourism. В Турции ей принадлежит несколько отелей и принимающие туристов из России, СНГ и Европы компании.

Напомним также, что в России вот уже девять лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист». Кроме того, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус».

По информации СМИ, оборот Thomas Cook Group в России в предыдущем финансовом году достиг $205,5 млн, операционный убыток — $2,9 млн, чистый убыток — $7,5 млн.

/TOURBUS.RU