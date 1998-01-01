«Антитуристическая группировка» активизировалась на Майорке

Недовольные массовым туризмом экстремисты на днях разбили и закрасили граффити арендованные путешественниками машины на испанском острове Майорка, - сообщают местные СМИ.

"Члены антитуристической группировки Arran с молотками напали на арендованные туристами автомобили и раскрасили их надписями neighbours vs tourists ("жители против туристов"). Подобным образом они выразили недовольство огромным количеством прокатных машин на улицах, число которых превышает 100 тыс. ежегодно", — пишет газета Express.

По информации издания, Майорка все больше страдает от массового туризма. Огромное число путешественников приезжает на остров из Великобритании – 2,3 млн ежегодно, это четверть всего турпотока.

"Члены Arran недовольны тем, что из-за овертуризма выросли цены на жилье и загруженность дорог. В прошлом году они забрасывали туристические автобусы яйцами и штурмовали рестораны с дымовыми шашками. Путешественников в аэропорту встречали плакатами, где призывали "убираться домой", такие же полотна с балконов вывешивали местные жители", — пишет издание.

Как отмечает Express, власти острова принимают меры по снижению турпотока. В частности, принято решение ограничить количество круизных лайнеров, которым разрешено заходить в порт Майорки.

Напомним, что в минувшем сезоне выступления против приезжающих туристов были отмечены и в Барселоне.

Между тем опрошенные нами туроператоры рассказали, что не встречались с агрессией местных жителей даже на самых загруженных туристических маршрутах.

Так, Светлана Баранова, пресс-секретарь компании TEZ Tour, сообщила нам: «Наши туристы никогда не жаловались на агрессию со стороны местных жителей. Многое зависит от поведения самих туристов на отдыхе. Если путешественники сами не создают конфликтов, ведут себя уважительно к традициям, обычаям и самим жителям страны, никаких проблем быть не должно».

Дарья Домостроева, PR-директор компании «Интурист», отметила в беседе с нами: «Конкретной статистики конфликтов подобного рода мы не имеем, однако можно дать общую рекомендацию для всех туристов: вне зависимости от страны отдыха, перед поездкой следует изучить нравы и культурные особенности местного населения во избежание возможных недоразумений».

Наконец, Светлана Кречкина, директор по маркетингу «ВАНД Интернешнл», отметила в беседе с нами: «Нашим туристам всем везло на отдыхе. Памятку мы выдаем вне зависимости от прошлого опыта, у каждой страны есть свои специфики, и наша прямая обязанность их предупредить.

В странах, где есть жесткие правила, мы пишем и рассказываем о требованиях на каждом этапе оформления туров».

Отметим также, что, по данным Национального института статистики Испании (INE), в январе-июне 2019 года страну посетили 574,2 тыс. российских туристов, что на 13,2% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Только в июне в Испании побывало более 180 тыс. наших соотечественников (+5,62% к июню 2018 года).

По данным испанской стороны, российский рынок на протяжении двух последних лет демонстрирует уверенную стабильность. Напомним, в 2017 году Испанию посетило 1,14 млн граждан РФ (+14%), в 2018 году – 1,2 млн россиян (+6,3%). По прогнозам, по итогам 2019 года Испания увеличит турпоток из РФ еще на 10%.

Туроператоры также подтверждают позитивную динамику на испанском направлении. По их данным, в текущем сезоне продажи испанского продукта выросли от 10 до 30%.

/TOURBUS.RU