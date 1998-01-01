Новости ГОЛОСУЙТЕ и выбирайте лучших из лучших в сфере делового туризма и MICE! Успейте проголосовать за любимого номинанта! Голосование закроется через 38 дней

Полным ходом идет голосование за номинантов Премии и его активность неуклонно возрастает. В пользу претендентов уже подано более 75 тыс. голосов. В срок до 15 сентября каждый желающий может проголосовать за своих фаворитов на официальном сайте Премии RBT&MA и таким образом принять участие в выборе главных героев конкурса. Открытое голосование проходит в основных номинациях: 1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* 2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* 3) Лучшая региональная конгрессная гостиница 4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр 5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий 6) Лучший организатор конференций 7) Лучший организатор инсентив-программ 8) Лучшее business travel агентство 9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма *11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России **12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии *Номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» в голосовании не участвует, а победитель определяется коллегиальным решением Экспертного совета премии. **В номинации «Лучший организатор инсентив-программ в Италии» призеров определяет партнер премии и учредитель данной номинации - Национальное агентство Италии по туризму (ENIT). Заходите на страницу, голосуйте за конкурсантов и выбирайте главных героев! Голосовать можно ежедневно, но не более одного раза в день по каждой номинации. В целях обеспечения корректности онлайн-голосования и защиты от «накруток» рейтинга путём многократного голосования, на сайте установлена современная интеллектуальная система защиты. Так же специалисты службы технической поддержки сайта предусмотрели дополнительные меры для предотвращения любых возможных попыток нарушений в процедуре голосования. Кто станет победителями и лауреатами премии - определит экспертный совет на основании результатов народного интернет-голосования. Подробная информация на сайтах www.mice-award.ru miceday.ru По всем интересующим вопросам: Ирина Ильина award@tourbus.ru | +7 (916) 602-02-03 /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка