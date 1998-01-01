|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
08 августа
ГОЛОСУЙТЕ и выбирайте лучших из лучших в сфере делового туризма и MICE!
Успейте проголосовать за любимого номинанта! Голосование закроется через 38 дней
Полным ходом идет голосование за номинантов Премии и его активность неуклонно возрастает. В пользу претендентов уже подано более 75 тыс. голосов.
В срок до 15 сентября каждый желающий может проголосовать за своих фаворитов на официальном сайте Премии RBT&MA и таким образом принять участие в выборе главных героев конкурса.
Открытое голосование проходит в основных номинациях:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая региональная конгрессная гостиница
4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр
5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий
6) Лучший организатор конференций
7) Лучший организатор инсентив-программ
8) Лучшее business travel агентство
9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
*11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
**12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии
*Номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» в голосовании не участвует, а победитель определяется коллегиальным решением Экспертного совета премии.
**В номинации «Лучший организатор инсентив-программ в Италии» призеров определяет партнер премии и учредитель данной номинации - Национальное агентство Италии по туризму (ENIT).
Заходите на страницу, голосуйте за конкурсантов и выбирайте главных героев!
Голосовать можно ежедневно, но не более одного раза в день по каждой номинации.
В целях обеспечения корректности онлайн-голосования и защиты от «накруток» рейтинга путём многократного голосования, на сайте установлена современная интеллектуальная система защиты.
Так же специалисты службы технической поддержки сайта предусмотрели дополнительные меры для предотвращения любых возможных попыток нарушений в процедуре голосования.
Кто станет победителями и лауреатами премии - определит экспертный совет на основании результатов народного интернет-голосования.
Подробная информация на сайтах www.mice-award.ru miceday.ru
По всем интересующим вопросам:
Ирина Ильина award@tourbus.ru | +7 (916) 602-02-03
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72