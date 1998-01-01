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08 августа
ГОЛОСУЙТЕ и выбирайте лучших из лучших в сфере делового туризма и MICE!
Успейте проголосовать за любимого номинанта! Голосование закроется через 38 дней

Полным ходом идет голосование за номинантов Премии и его активность неуклонно возрастает. В  пользу претендентов уже подано более 75  тыс. голосов.

 

В   срок до 15 сентября каждый желающий может проголосовать за своих фаворитов на официальном сайте  Премии RBT&MA и таким образом принять участие в выборе главных героев конкурса.

 

Открытое голосование проходит  в основных номинациях:

 

1) Лучшая конгрессная гостиница  Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница  Москвы категории 4*

3) Лучшая региональная конгрессная  гостиница

4) Лучший конгрессно-выставочный или  деловой центр

5) Лучшая альтернативная площадка для  деловых   мероприятий

6) Лучший организатор конференций

7) Лучший организатор инсентив-программ

8) Лучшее business travel агентство

9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро  в сфере  продвижения MICE

10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и  делового туризма

*11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

**12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии

 

*Номинация  «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России»  в голосовании не  участвует,  а победитель определяется коллегиальным решением Экспертного совета премии.

 

**В номинации  «Лучший организатор инсентив-программ в Италии» призеров определяет  партнер премии и учредитель данной номинации - Национальное  агентство  Италии по туризму (ENIT).

Заходите на страницу, голосуйте за конкурсантов и выбирайте главных героев!

 

Голосовать можно ежедневно, но не более одного раза в день по каждой номинации.

 

В  целях обеспечения корректности онлайн-голосования  и защиты от «накруток» рейтинга путём многократного голосования, на сайте установлена современная интеллектуальная  система  защиты. 

 

Так же специалисты службы технической поддержки сайта предусмотрели дополнительные меры для предотвращения любых возможных попыток нарушений в процедуре голосования.

 

Кто станет победителями и лауреатами  премии - определит  экспертный совет на  основании результатов народного интернет-голосования.

Подробная информация на сайтах www.mice-award.ru miceday.ru

 

По  всем интересующим вопросам:

Ирина Ильина award@tourbus.ru | +7 (916) 602-02-03

/TOURBUS.RU


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