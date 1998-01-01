Новости Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью Эксперты рассказали нашему порталу, какие направления предпочитают наши туристы для отдыха в осеннем курортном сезоне

Аналитики туроператора TEZ Tour проанализировали предпочтения своих клиентов, отправляющихся на отдых в период «бархатного сезона» более чем по тридцати направлениям. «Уровень продаж туров с размещением в отелях категории пять звезд в период сентябрь – октябрь спрос на проживания вырос на 12% по сравнению с 2018 годом, спрос на размещение в отелях четыре звезды вырос на 6,5%» - сообщили нашему порталу в пресс-службе туроператора. Примерно 44,5% россиян выбрали проживание в греческих отелях 5*, в прошлом году этот показатель был равен 31,8%. Премиальное размещение на Кипре показало рост на 9%, в Испании на 8,4%, в Китае на 7,2%, в Италии на 6,7%, Болгарии на 6,5%. В пресс-службе отметили, что туристы, выбравшие отдых в ОАЭ остались верны своим прошлогодним предпочтениям. «В ОАЭ туристы выбирают отели той же категории, что и годом ранее, а вот в Турции на 3,2% туристов больше в этом году выбрали качественные «четверки» вместо «пятерок», - отметили в компании. Также интересной тенденцией этого года, по словам представителей TEZ Tour, стало сокращение продолжительности отдыха в осенний период. Порядка 33% клиентов компании выбрали туры продолжительностью 9-12 ночей. «Также вырос спрос на туры продолжительностью 7-9 ночей – 34,4% против 28,7% годом ранее. Туры на 13-14 ночей выбрали 18,6% россиян, это на 4,2% меньше, чем в 2018 году», - рассказали в пресс-службе. Как отметили далее, самыми популярными направлениями для отдыха в «бархатный сезон» у клиентов компании стали: Турция, Греция, Испания, Кипр, Италия, Китай, Болгария, ОАЭ. «Минимальная стоимость туров в эти страны в сентябре и октябре 2019 года с авиаперелетом, трансфером и размещением на 7 ночей в отелях 3* составляет 16,9 тыс. рублей на человека. В эту сумму обойдется путешествие в Болгарию в сентябре. В аналогичный тур в Грецию можно будет отправиться за 19,6 тыс. рублей на человека, в Турцию – 18,3 тыс., в Испанию – за 24,3 тыс. рублей. Минимальная стоимость недельного путешествия на Кипр с авиаперелетом, трансфером и размещением в трехзвездочном отеле составит 27,1 тыс. рублей, в Италию – 22,6 тыс., в Китай (Хайнань) – 28,6 тыс., в ОАЭ – 31,43 тыс. рублей», - рассказали представители. Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, рассказывая нашему корреспонденту о спросе на туры в «бархатный сезон», отметил: «В этом году на Бархатный сезон хорошие продажи, с большой глубиной. Каждый год тенденция к смещению поездок с середины-конца августа на более поздние даты наблюдается всё более отчётливо. Туристы выбирают мене дорогой сезон и менее жаркие месяцы.

Наибольший рост у нас показывает Италия, южные регионы - Тоскана, Неаполитанское побережье, Сицилия, Искья. Отмечу, что благодаря рейсу «Уральских авиалиний» в Монпелье начались продажи на южное побережье Франции, в Окситань. Традиционно продаются Турция, Греция, Кипр.

Также хорошо продаются дальние направления - ОАЭ, Мальдивы, Индия, где в это время оптимальная погода. Продолжительность поездок - в основном от 7 до 14 дней. Большей частью продаются отели категории 4-5*. На наш взгляд причина тенденции смещения отдыха заключается в том, что клиенты, привыкшие отдыхать в отелях высокой категории, предпочитают поехать в низкий сезон, но не снижать уровня проживания, нежели поехать в отель ниже уровнем в высокий сезон». Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга «ВАНД Интернешнл», со своей стороны, добавила, что в их компании клиенты остались верны своим предпочтениям и большей частью выбирали экскурсионные туры в Европу: «У нас традиционно активизировались экскурсионные туры в Италию, Испанию, Португалию, самое комфортное время. Также туристов заинтересовала экскурсионная классическая Греция с отдыхом на побережье». Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус», заявила, что «бархатный сезон» у клиентов компании пользуется большой популярностью. «Бархатный сезон пользуется неизменной популярностью у туристов, которые предпочитают бронировать туры продолжительностью 10-14 дней. Поскольку цены на путевки немного упали, то предпочтение отдается отелям более высокой категории 3-5*. Систему питания выбирают разную в зависимости от места отдыха, наибольшей популярностью пользуются базы «завтрак» и «все включено». В топ-5 любимых направлений у наших туристов вошли: Россия, Кипр, Турция, Греция, Испания, еще отмечу Тунис. Спрос на туры остался на уровне прошлого года». Наконец, Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour, добавила, что их клиенты чаще всего выбирают туры на период «бархатного сезона» в Турцию, Тунис, Испанию, Вьетнам, Доминиканскую Республику. Продолжительность туров 7,9 и 10 ночей, преимущественно бронируются отели 5* и 4*, самое востребованное размещение DBL и DBL+exb (2 взрослых и 2+1). Как, в свою очередь, сообщает АТОР, Испания вошла в топ-3 любимых стран россиян для путешествий в «бархатный сезон». За период январь – июнь российский турпоток в страну вырос на 13,2%, то есть всего в стану прибыло 574,2 тысячи россиян, 180 тысяч туристов прибыло только за июнь, это на 5,62% больше, чем в июне прошлого года. Представители Национального института статистики Испании (INE), в свою очередь, отметили, что за последние два года российский рынок на протяжении последних двух лет демонстрирует уверенную стабильность. В пресс-службе ANEX Tour рассказывают, что особый интерес у туристов вызывают экскурсионные и комбинированные туры по Испании. Клиенты туроператора «Библио-Глобус» выбирают Испанию в этом сезоне на 30% чаще, чем в прошлом при этом глубина бронирования достигает октября, что на 1-1,5 месяца больше, чем годом ранее. В компании PAC Group тоже говорят о росте продаж по направлению. Так, в PAC Group зафиксировали рост продаж на 30% в целом за год, если говорить только о сезонных показателях, то продажи по Испании выросли на 20%. Клиенты туроператора предпочитают покупать экскурсионные и индивидуальные туры. Представители «TUI Россия» поддерживают информацию о хорошей динамике продаж Испании. По данным туроператора, спрос на Испанию по отношению к 2018 году вырос на 60%. Такой существенный рост связывают как с увеличением объемов собственной перевозки (в сезоне-2019 TUI поставил чартеры в Жирону), так и расширением отельной базы. Также в пресс-службе компании отмечают, что испанский рынок стал более лоялен по отношению к российским туроператорам, отели активнее предлагают СПО. «Сейчас мы получаем контракты от отелей, которые были на эксклюзиве у других рынков. Можно сказать, что Европа на испанском направлении отступает, от чего российский рынок выигрывает», – рассказали представители пресс-службы компании. /TOURBUS.RU

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