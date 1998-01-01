В Петербурге становятся модными экскурсии на ретротранспорте

К большому списку пеших и комбинированных экскурсий города на Неве постоянно добавляются новые. И в этом сезоне в их числе прибавилось сразу несколько, организованных с использованием раритетных транспортных средств, призванных придать поездке по Северной столице особый колорит, - сообщает наш петербургский корреспондент.

В частности, не так давно в Петербурге запустили новую поездку по города под названием «Ленинградский автобус»: обзорная экскурсия по северной столице осуществляется по субботам в вечернее время, а совместными усилиями реализуют проект группа компаний «Серебряное кольцо» и ГУП «Пассажиравтотранс», предоставляющий машину для поездки. И автобус в этом случае действительно особенный: это восстановленный заботливыми руками ЛАЗ-699Р 1983 года выпуска.

В советские времена этот автобус широко использовался для перевозок на внутриобластных и междугородных маршрутах (в том числе и туристических). Старожилы автобусных перевозок говорят, что в свое время машина претендовала на изрядный уровень комфорта: в некоторых автобусах были даже холодильник и туалетная кабинка.

Однако теперь такие машины можно пересчитать по пальцам – одна из них как раз и обслуживает экскурсию «Ленинградский автобус», благодаря которой петербуржцы и туристы могут не только послушать интересные истории, но и побыть в качестве пассажиров легендарной машины.

Обзорные экскурсии по городу, в рамках которых ретро-автобус отправляется от Казанской площади и следует по довольно длинному маршруту, включают в себя почти весь его центр. Соответственно, участники экскурсии смогут увидеть практически все основные достопримечательности Северной столицы, включая «Аврору», Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и т. д.

А в ближайшее время в городе на Неве планируют запустить и регулярный туристический маршрут ретротрамвая. Предполагается, что его путь начнется от старейшего в Петербурге Василеостровского трамвайного парка, из ворот которого еще в 1907-м на линию вышли первые электрические машины.

Маршрут (а на нем запланированы сразу 17 остановок) ретротрамвая также будет таким, что позволит туристам увидеть практически весь центр Петербурга с его основными достопримечательностями. В частности, он пройдет по нескольким улицам и проспектам Васильевского острова, Петроградской стороны и Центрального района города, а также сразу через 6 мостов северной столицы (Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий).

Как и в случае с автобусом, «изюминкой» новинки станет не только маршрут, но и ее подвижной состав. Если сейчас на улицах города иногда можно видеть музейных «Стилягу» (ЛМ-57), «Слона» (ЛМ-49) или МС-ку (моторный стальной), главной достопримечательностью нового маршрута ретротрамвая станет аналог «Американки», которая верой и правдой служила городу в довоенное время, в блокаду и после войны - вплоть до 1979 года.

И теперь, спустя 40 лет, ее снова можно будет увидеть в Петербурге. Как обещают организаторы маршрута ретротрамвая, по ходу его движения планируется вести экскурсии (в т. ч. тематические), а также предоставлять уникальный подвижной состав для прогулок, входящих в структуру крупных деловых, культурных или спортивных мероприятий.

В настоящее время только на официальном туристическом портале Петербурга можно выбрать из более чем 150 экскурсий, которые охватывают практически все стороны жизни города. «Организованным туристам всегда предлагают стандартный набор, в который входит то, что они могут успеть осмотреть», - говорит Светлана Иванова, председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга.

По ее оценке, в «джентельменский» набор организованного туриста, как правило, входят Нижний парк Петергофа и Екатерининский дворец с его Янтарной комнатой. Эрмитаж и Спас-на-Крови, а также Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Большой дворец Петергофа, музей Фаберже, Юсуповский дворец и экскурсия по рекам и каналам.

В свою очередь, глава Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева отмечает, что, кроме топовых достопримечательностей, «особенной популярностью у китайцев пользуются варианты экскурсии «Три золотых острова». «В состав такого тура входит посещение Васильевского, Елагина и Крестовского островов в разных комбинациях, - говорит она. - Китайцам также очень нравятся водные прогулки (причем только по Большой Неве) и посещение Литературного кафе. А еще - поездки на Ладожское озеро и в Кронштадт».

Что касается новинок, по оценкам экспертов, они больше всего востребованы у самостоятельных туристов, не обремененных рамками программы.

/TOURBUS.RU