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Шесть россиян пострадали во время джип-сафари в Аланье/ В аэропорту Тивата повредили самолет авиакомпании S7/ Туристов предупредили о риске заразиться кишечной палочкой на отдыхе в Египте

Шесть россиян пострадали во время джип-сафари в Аланье

Десять иностранных туристов, в том числе шесть россиян, пострадали сегодня в ДТП в турецкой Аланье, еще один турист погиб, сообщает газета Yeni Alanya.

ДТП произошло днем во вторник во время поездки на джип-сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, джип перевернулся и упал с высоты 20 метров. В автомобиле находились туристы из России, Нидерландов и Литвы.

Один турист, 46-летний гражданин Нидерландов, погиб. Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье. По данным издания, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Как уточняет издание, джип-сафари проходило в микроавтобусе с открытым верхом. Он направлялся в район каньона Сападере на востоке Аланьи. Это популярное место для коротких экскурсий, где можно ловить рыбу и купаться в горных источниках.

Как отмечают в соцсетях побывавшие в каньоне туристы, к нему ведет узкая, грунтовая горная дорога, очень сложная для водителя.

В аэропорту Тивата повредили самолет авиакомпании S7

В аэропорту черногорского Тивата наземными службами был поврежден самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, в результате рейс был задержан более чем на 40 часов, сообщает Новосибирская транспортная прокуратура, которая инициировала проверку по факту задержки вылета.

"Перевозчиком по причине повреждения Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория) 4 августа допущена задержка вылета рейса продолжительностью свыше 40 часов по маршруту Тиват — Москва", — говорится в сообщении. 6 августа пассажиров резервным бортом доставили в пункт назначения.

Ведомство намерено дать оценку своевременности предоставления резервного воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.

Как сообщает Radiotivat, самолет был поврежден багажной тележкой из-за ошибки работника аэропорта. У лайнера оказалась поврежденной носовая часть.

Туристов предупредили о риске заразиться кишечной палочкой на отдыхе в Египте

МИД Германии предупредил туристов о повышенном риске заразиться кишечной палочкой на отдыхе в Египте. "В 2019 году заметно выросло число обращений туристов с кишечными инфекциями после посещения Египта. Причина – бактерии E-Coli, которыми можно заразиться через овощи и фрукты, непрожаренную говядину, баранину и водопроводную воду", — сообщает МИД. Развитие болезни может привести к почечной недостаточности.

В этом году кишечной палочкой в Египте заболел 31 турист из Германии, при этом за весь 2018 год был зафиксирован 21 случай.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), немецкие туроператоры без оптимизма восприняли рекомендации МИД. "Подобные предупреждения могут спровоцировать рост обращений туристов за компенсациями "за испорченный отдых", поскольку путешественники теперь будут склонны видеть в своих недомоганиях в Египте только одну причину – кишечную инфекцию", — считают они.

Немецкий рынок – самый важный для Египта. По данным Минтуризма Египта, в 2018 году в Египте побывало 1,7 млн граждан Германии (20% от всего въездного потока).

/TOURBUS.RU