Власти ЮАР заверяют туристов в безопасности отдыха

Министр туризма ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане заявила, что путешествовать по стране также безопасно, как и прежде, а нападения на туристов – единичные случаи, сообщает местная газета Business Report.

«Несмотря на единичные случаи нападений на иностранцев, которые, безусловно, негативно влияют на имидж ЮАР, страна остается желанным местом для путешествий, проведения свадеб, музыкальных и культурных мероприятий», — цитирует издание министра.

Ранее СМИ сообщали, что в южноафриканской столице Кейптаун погиб 44-летний турист из Украины Иван Иванов. Тело мужчины нашли на одной из туристических троп горы Пик Чепмена, где он прогуливался. По данным полиции, трое грабителей напали на мужчину, нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем взяли рюкзак туриста и скрылись. Вскоре полиция задержала одного из нападавших, при нем были личные вещи путешественника.

Как отмечает Business Report, на прошлой неделе были задержаны еще двое подозреваемых в убийстве туриста. «Мы рады, что полиция приняла все меры для поиска и ареста виновных в смерти гражданина Украины. В настоящее время власти завершают разработку стратегии обеспечения безопасности, она будет запущена в ближайшие несколько недель», — сказала Кубайи-Нгубане.

Комментируя нам эту новость, Вадим Шувалов, генеральный директор компании «Мама Африка», отметил: «Этот печальный случай действительно единичный. Я впервые за 20 лет услышал, что там погиб турист. Место, где произошла трагедия, – предместье, расположенное в 20 км от Кейптауна.

Говорить о том, что там туристические тропы – сложно, поскольку неподалеку расположены фавелы (район бедняков), куда туристам точно не стоит ходить, поскольку это небезопасно».

«Негативно это происшествие на продажах не сказалось, наши туры в ЮАР продаются в штатном режиме, но не массово, хотя направление может многое предложить туристам, плюс оно безвизовое. Но на направлении негативно сказываются отношение доллара к рублю и долгий перелет».

/TOURBUS.RU