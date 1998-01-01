Египетский турбизнес просит партнеров поднять цены

Турбизнес Египта просит иностранных партнеров о повышении цен на туры в зимний сезон, - сообщает АТОР.

По заявлению Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, местные отели и принимающие туристические компании призвали зарубежных туроператоров согласиться на пересмотр контрактов по Египту на предстоящий зимний сезон, который начинается в октябре.

Основная причина – резкое увеличение цен на топливо, воду и энергоресурсы, продукты питания в Египте, из-за которых расходы местных отелей существенно возросли. Египетский турбизнес просит поднять цены от 5 до 10%.

По информации ассоциации, ее участники провели несколько встреч, чтобы убедить зарубежных партнеров повысить цены на продукт как минимум на 5% до начала зимнего сезона, и не менее чем на 10% – уже в зимний сезон, чтобы отчасти компенсировать те потери, которые несут отели.

Как рассказал местным СМИ один из представителей ассоциации Атеф Абдул Латиф, переговоры с иностранными партнерами идут «тяжело» и сталкиваются со многими препятствиями, поскольку зимний сезон сейчас имеет «очень небольшой спрос на поездки из многих стран Европы». По его словам, в текущих условиях «продолжение продажи туристических программ по прежним действующим ценам сулит отелям и принимающим компаниям крупные финансовые потери».

Как признал г-н Латиф, в настоящее время египетский сектор туризма сталкивается с «серьезным кризисом» из-за жесткой конкуренции со стороны многих стран, в первую очередь Греции и Турции, которые, по его мнению, предлагают «дешевый туристический продукт» и большую транспортную доступность для туристов. «Именно эти обстоятельства заставляют иностранных партнеров настаивать на сохранении цены на туры в Египет», – подчеркивает г-н Латиф.

Как бы то ни было, вполне вероятно, что, если осенью в России будет принято решение о возобновлении чартеров на курорты Красного моря, туры в Египет могут уже и не отличаться той дешевизной, какой это направление славилось ранее, говорят опрошенные АТОР эксперты турбизнеса.

В свою очередь, в пресс-службе TEZ Tour нам так прокомментировали эту новость: «Вряд ли отельеры Египта пойдут на резкое повышение цен в случае возобновления авиасообщения с курортами. Скорее, напротив, они будут лояльны к российскому рынку, чтобы как можно скорее нарастить прежний объем турпотока и загрузку отелей.

В настоящее время цены на туры в Египет на регулярных рейсах с прилетом в а/п Каира вполне сопоставимы с популярными альтернативными пляжными направлениями. Стоимость туров в Египет с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле 3* на «все включено» на осенние даты составляет в средним 36,2 тыс. руб.».

Как добавили в компании, «сейчас мы уже наблюдаем стабильный спрос на направление со стороны российского рынка. Также направление пользуется очень высоким спросом у наших клиентов из стран Балтии и СНГ.

Самыми популярными курортами в Египте остаются в порядке убывания Хургада, Шарм-эль-Шейх и Макади-Бей.

Как и в 2018 году, больше половины путешественников (52,4%) выбирают туры с проживанием в отелях категории 5*. На объектах уровня 4* останавливает свой выбор чуть меньше путешественников (44,5%), из которых 5,2% приходится на улучшенные «четверки».

«Цены на туры в Египет на осенний период сохраняют сезонные показатели для этого времени года. В сентябре и октябре они всегда традиционно чуть выше, чем в летние даты, что связано исключительно с сезонностью», - заключили наши эксперты.

/TOURBUS.RU