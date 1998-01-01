Почему не работает СИС?

Принимающие китайских туристов компании обеспокоены сбоями в работе Специализированной информационной системы (СИС), которая, по непонятным причинам, стала обязательной для оформления безвизовых групп из КНР

Очередной скандал с работой Специализированной информационной системы (СИС), фактически принадлежащей гонконгской фирме Team Profit Consultants Limited, случился на прошлой неделе, когда из-за сбоев в ее работе «зависли» десятки групп китайских туристов, готовых отправиться в Россию. Напомним, что именно через эту систему принимающие российские туроператоры были фактически обязаны оформлять безвизовые группы из Китая,

Поскольку по неизвестным пока причинам СИС, согласно официальным договоренностям не являющаяся обязательным инструментом согласования списков групп, фактически монополизировала этот процесс, даже незначительные сбои в ее работе ведут к прямым убыткам для сотен принимающих гостей компаний.

«Пока ничего не изменилось: комитет заверяет списки, не глядя в СИС», – так вчера охарактеризовала ситуацию с заверением списков китайских безвизовых групп глава петербургской компании «Бест драйв» Кира Журавская.

Подтвердил наличие периодических сбоев в работе Специализированной информационной системы (СИС) и исполнительный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин. «Она продолжает сбоить, но не так сильно, - сообщил он. - Буквально вчера тоже были сложности. Но я так понял, что комитеты уже начали заверять списки без СИС».

При этом представители отрасли, знающие суть вопроса, не без оснований связывают сбои в работе СИС с увольнением из Ростуризма заместителя его главы Николая Королева: как оказалось, в числе бенефициаров компании Team Profit Consultants Limited значится его жена.

Причем собственно Ростуризм до последнего в ситуации не участвовал: по словам Романа Лыжина, «Ростуризм, вплоть до моего звонка в пятницу, считал, что всё работает нормально».

На самом деле проблема с правомерностью использования СИС и целым рядом вопросов организации обслуживания безвизовых китайских групп в Петербурге обсуждается давным-давно. В частности, еще в феврале 2018 года (!) Ассоциация содействия русско-китайскому туризму получила ответ на свой запрос из Федеральной антимонопольной службы. В нем прямо говорится, что «внесение сведений о туристической организации не является обязательным условием для осуществления туристическими организациями деятельности в рамках Соглашения» (имеется в виду соглашение между РФ и КНР о безвизовом обмене).

Кроме того, председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан неоднократно подчеркивал, что при попустительстве Ростуризма для компаний, работающих с китайскими турпотоками (в частности, в Петербурге), «создаются необоснованные бюрократические препятствия».

«При прежнем руководителе чиновники даже не удосужились озадачиться этой проблемой, и вот мы столкнулись с последствиями этой вопиющей беспечности в самое неподходящее время - в высокий сезон!», - констатируют в ассоциации.

Чтобы понять истинный размер проблемы, надо оценить масштабы турпотока из КНР. По данным Ассоциации «Мир без границ», за 6 месяцев 2019 года число туристических поездок граждан Китая в Россию в составе организованных туристских групп выросло почти на четверть. Соответственно, если в 2018-м без виз в Россию приехало около 1,1 млн туристов из КНР, в этом их будет около 1,4 млн.

Причем, по данным того же «Мира без границ», с начала 2019-го зафиксировано около ста случаев, связанных с непредоставлением в пунктах пограничного контроля выверенных списков с данными о прибывающих туристах, утерей самих списков, паспортов граждан КНР и пр. В связи с чем предполагается перевести взаимодействие российских туроператоров, органов туристической координации и служб пограничного контроля в полностью электронный формат документооборота, который благодаря заверенным электронным подписям позволит оперативно обмениваться информацией, вносить уточнения в списки туристов и дистанционно заверять их.

По всей вероятности, случившееся должно привести к логичным выводам о том, что в преддверии подписания нового Соглашения между РФ и КНР (а оно, как предполагается, будет подписано в этом году) России (и, в частности, Ростуризму) необходимо пересмотреть свою позицию.

И тем или иным образом решить вопрос таким образом, чтобы российский турбизнес не становился заложником ситуации, искусственно спровоцированной теми или иными лицами или организациями, заинтересованными в негативном развитии этой ситуации.

/TOURBUS.RU