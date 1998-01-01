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Завтра международные авиабилеты подорожают

В среду 7 августа международные авиабилеты подорожают на 2%, - сообщают СМИ. В ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования составят1EUR = 72,5 руб.

Текущий курс, по которому выписываются билеты, —71 рубль за евро. Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро). То есть на каждые 1000 евро стоимости билета, путешественникам придется заплатить дополнительные 1 500 рублей.





Пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду. Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию.

«Победа» прекратит летать в Гюмри из-за недолива топлива

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готова отменить рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) в зимнем сезоне из-за недолива топлива в местном аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании. "К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива", — заявил источник.

По его словам, до конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена

Комментариями администрации аэропорта Гюмри "Интерфакс" пока не располагает.

Со своей стороны, директор армянской авиакомпании "Тарон-Авиа", для которой аэропорт Гюмри является хабом, Гарник Папикян подверг сомнению позицию российской стороны о недоливе топлива. "Недоливы топлива я исключаю. Самолеты прибывают в Армению уже заправленные российским топливом. В Гюмри они получают добавку в размере трех тонн. Процесс строго контролируется", — заявил г-н Папикян "Интерфаксу".

"Информация о приостановки рейсов в аэропорт Ширак (Гюмри) поступила сегодня около 12:30. В настоящее время мы изучаем ее", — добавил он.

«Аэроэкспресс» временно сокращает рейсы

Расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, а также нескольких электропоездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 7 по 11 августа, сообщается на сайте МЖД.

"В ночь с 7 на 8, и с 8 на 9 отменяется часть аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево. Самые значительные изменения в графике движения электричек и аэроэкспрессов внесены в предстоящие выходные. Так, например, с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа отменена часть аэроэкспрессов, у некоторых — изменено время отправления", — говорится в сообщении.

"Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на перегоне Москва Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД. Железнодорожники проводят ремонт первого главного пути, включая замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта и укладку так называемого "бархатного пути", — отмечается в сообщении.

/TOURBUS.RU