Летняя Испания — туроператоры подводят первые итоги

Как рассказала нашему порталу Елена Смирнова, менеджер по связям с общественностью Отдела туризма посольства Испании в Москве «Испания – это привлекательное и популярное место отдыха россиян. По данным Национального Института Статистики Испании (INE, FRONTUR) в июне текущего 2019 года в Испанию из России приехали 180.135 туристов (увеличение числа по сравнению с июнем 2018 года составило 5,6%), а за период с января по июнь, то есть за первые шесть месяцев текущего 2019 года, в нашу страну приехали из России 574.177 туристов, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичными показателями 2018 года.

Российский рынок выездного туризма дает нашей стране в краткосрочном и среднесрочном периоде наибольшее количество возможностей и условий, необходимых для работы туристического сектора».





В свою очередь, подводя первые итоги высокого летнего сезона, пресс-служба TEZ Tour сообщила нам: «Испания — входит в топ-5 летних направлений TEZ TOUR. В настоящий момент объем продаж уже на 32% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Полетная программа туроператора в Испанию в текущем летнем сезоне представлена ежедневными вылетами на регулярных рейсах а/к Уральские авиалинии из Москвы, а также Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.



Чаще всего на отдых в Испанию путешественники отправляются с мая по сентябрь, но пик посещаемости приходится на летние месяцы (54,9% от общего количества заявок). В этом году больше всего забронировано было туров с заездами в июне (21,2%), а годом ранее самым популярным месяцем оказался июль (21,4%). Глубина продаж достигает января 2020 года, но уже появляются единичные заявки с заездами в феврале и марте.

Как и в 2018 году, большинство (30%) туристов выбирают туры продолжительностью 10-11 ночей. При этом появилась тенденция на смещение средней длительности путешествий к данному интервалу. Так, сократилось количество как недельных туров на 3,4% до 16,5%, так и двухнедельных поездок на 3,1% до 14,3%. А вот туры на 9, 12 и 13 ночей, наоборот, стали более востребованными.



Также за год произошли изменения в предпочтениях клиентов TEZ TOUR в отношении «звездности» отелей. «Пятерки» выбрало на 5,4% больше прошлогоднего показателя. При этом, наиболее востребованной осталась категория отелей 4*, составившая 54% от общего объема продаж, включая 3,9%, приходящиеся на «улучшенные четверки».

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» рассказал нашему корреспонденту: «Поскольку в Испанию у нас есть один рейс из Ростова-на-Дону и один из Краснодара, то направление продается «на ура». Думаю, что в следующем году может сложиться такая ситуация, что все будут делать больше программ по Испании, основываясь на хороших показателях этого года, и ситуация может сложиться не очень хорошо. Но это только предположения».

Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия» отметила в беседе с нами: « Продажи сейчас идут очень интенсивно. Среди наших предложений в этом сезоне - чартерные программы на побережье Каталонии с перелетом в Барселону и Жирону (новинка лета 29019), а также на остров Майорка. TUI такжепредлагает пакетные туры с регулярным перелетом в Валенсию и Мадрид, на острова Тенерифе и Ибица.

Хорошая глубина продаж была достигнута еще на этапе раннего бронирования, сейчай активно бронируется сентябрь.

Мы значительно увеличили свой объем на испанском направлении, по сравнению с прошлым летом по нашей компании спрос вырос на 60%.

Традиционно в топе спроса Каталония, а за счет новинки этого летнего сезона - перелета из Москвы в Жирону, интерес к отдыху на Коста-Брава и Коста-де-Барселона вырос еще больше. Средняя продолжительность туров в Испанию у нас - 9 ночей».

Наконец, Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» в беседе с нами отметила:«Продажи туров в Испанию этим летом у нас остались на уровне прошлого года. Глубина продаж есть, но она незначительная. В основном сейчас пытаются купить туры на испанское побережье т на ближайшие даты те, кто не успел или не мог сделать это раньше,.

Цены на регулярные рейсы на август высокие, поэтому туры на базе чартерной перевозки почти все проданы».

/TOURBUS.RU