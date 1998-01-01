На четыре дня Индонезия стала ближе к Москве

На минувшей неделе при поддержке Министерства туризма Индонезии в Москве успешно прошли III Российско-индонезийский бизнес-форум и IV Фестиваль Индонезии

С 1 по 4 августа в Москве прошли два ключевых события в сфере российско-индонезийских отношений: бизнес-форум и Фестиваль Индонезии, проводимые по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ, Министерства туризма Республики Индонезия и при поддержке правительства Москвы.

Первого августа в ходе бизнес-форума состоялось активное обсуждение нынешнего состояния и ближайших перспектив двусторонних торгово-экономических отношений от инвестиционных проектов в инфраструктуру провинций Индонезии до презентации туристического потенциала отдельных регионов. Более семисот представителей российского и индонезийского бизнеса стали участниками открытой панельной дискуссии по широкому кругу вопросов торгового и инвестиционного взаимодействия, а также четырех отдельных тематических сессий, посвященных инфраструктуре и энергетике, торговле, туризму, а также поставкам пальмового масла.

В рамках специальной туристической сессии при организационной поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР) приняли участие около 80 представителей туристических и авиакомпаний, медиа и индонезийских делегаций. Открыла встречу г-жа Ниа Нисчая, заместитель министра туризма Республики Индонезия (на фото), которая рассказала об успешном приросте туристического потока из России в Индонезию и планах сотрудничества на ближайший год. По итогам первого полугодия 2019 года число российских туристов, посетивших города и курорты Индонезии, составило 79500 человек, что на 15,5% выше результатов аналогичного периода годом ранее.

Модератором встречи выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которая комментировала выступления спикеров и подводила итоги дискуссий – их основными темами стали развитие туристического обмена, транспортной доступности и визовый режим для граждан Индонезии.

В ходе пресс-конференции Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, заявил, что основными факторами в развитии туристических возможностей являются транспортная доступность и визовые льготы. Он подчеркнул, что такие мероприятия, как бизнес-форум и Фестиваль Индонезии, играют важную роль в формировании имиджа Индонезии и привлекают потенциальных туристов к данному направлению. Интересно, что количество гостей Фестиваля Индонезии практически совпадает с турпотоком россиян в Индонезию за весь год. По мнению спикера, страна имеет большой туристический потенциал, и статистика Министерства туризма в очередной раз это подтверждает.

Основным драйвером развития транспортной доступности являются российские туроператоры и авиалинии, которые активно работают в азиатских направлениях и делают далекие страны доступнее для российского туриста. По словам Горина, покупка тура у проверенных российских операторов экономит бюджет туриста на 15-20%.

Сергей Стариков, пресс-секретарь авиакомпании «Россия», рассказал о результатах и перспективах прямого перелета Москва – Денпасар. С октября 2018-го по май 2019-го авиакомпания «Россия» перевезла по маршруту более 46 тыс. пассажиров. Загрузка кресел на данном направлении превысила 70%. В зимнем расписании планируется увеличение частоты полетов до трех раз в неделю.

Филипп Обручев-Миронов, руководитель субмассовых направлений компании «Интурист», подтвердил, что открытие прямого перелета положительно влияет на спрос туров в Индонезию и особо привлекает тех, кто предпочитает путешествовать из Москвы исключительно прямыми рейсами.

Главными конкурентами Индонезии эксперт назвал Вьетнам (Нячанг, Фантьет и Фукуок), Таиланд (Пхукет, Краби и Паттайя), Индию (Гоа), Шри-Ланку и Китай (Санья), которые активно расширяют свою географию, открывая новые аэропорты для международных рейсов из России.

Спикер подчеркнул, что организация рекламно-ознакомительных мероприятий для профессионалов турбизнеса и своевременное освещение российскими медиа важных новостей и событий для направлений Юго-Восточной Азии играет существенную роль в процессах формирования привлекательного турпродукта и увеличения турпотока.

По данным уже накопленной статистики можно составить портрет российского туриста, посещающего Страну тысячи островов – это люди, далеко не в первый раз выезжающие за пределы России, и скорее всего, уже успевшие побывать в одной из соседних стран Азии, уровень дохода которых чуть выше среднего класса или высокий. С каждым годом среди них растет доля самостоятельных туристов.

Уже на следующий день в парке Красная Пресня стартовал трехдневный Фестиваль Индонезии – масштабное культурное событие, которое, несмотря на неблагоприятные погодные условия, посетили почти 117700 гостей и жителей столицы.

Фестиваль удивил москвичей и гостей столицы разнообразием мероприятий, тематических зон и подарков. На стенде Министерства туризма Индонезии Wonderful Indonesia гости фестиваля знакомились с новыми трендами туризма, делали оригинальные фото на фоне величественного Боробудура, получали экспертные консультации по организации поездок и угощались настоящим кофе, привезенным с индонезийских островов.

/TOURBUS.RU