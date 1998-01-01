Дмитрий Медведев назначил оператором системы «Электронная путевка» структуру Ростеха

Эксперты комментируют информацию о том, что, согласно постановлению правительства, вводом электронной путевки теперь займется АО «Национальные туристические технологии»

Правительство выбрало оператора системы «Электронная путевка», им стало АО «Национальные туристические технологии», входящее в структуру Ростеха, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, - сообщает «Интерфакс».

«Принять предложение Минэкономразвития России об осуществлении акционерным обществом «Национальные туристические технологии» функций по эксплуатации единой информационной системы электронных путевок без привлечения средств бюджетной системы РФ», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Также в документе Ростуризму предлагается обеспечить АО «Национальные туристические технологии» доступ к единой информационной системе электронных путевок.

В середине июня правительство уже утвердило требования к использованию документов в электронной форме туроператорами, турагентами и туристами при покупке туров, а также правила обмена информацией в электронной форме между ними при реализации туристского продукта. Одно из требований к туроператорам и турагентам включает отправку в систему «Электронная путевка» данных о проданном турпакете не позднее чем через 24 часа после оплаты тура.

Как напоминает «Интерфакс», "Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации должен формироваться документ с уникальным номером. На создание системы в 2015-2017 годах из бюджета было выделено 500 млн рублей, ее разработкой занималась группа «Астерос». Предполагалось, что система заработает с 1 января 2018 года, она заработала в тестовом режиме, но в ней оказалось слишком много недоработок. Сама компания «Астерос» в июле 2018 года была признана арбитражным судом банкротом.

В мае 2018 года Ростуризм и государственная корпорация «Ростех» обратились к президенту РФ с просьбой передать функции оператора системы на условиях концессии АО "Национальные туристические технологии" (НТТ), входящему в структуру государственной корпорации «Ростех».

Ранее в Ростуризме неоднократно заявляли, что введение «Электронной путевки» позволит сделать туристический рынок полностью прозрачным и избавить его от серых и черных схем, так как туроператоры должны будут вносить в систему все проданные туры.

При этом эксперты рынка ранее выражали опасения, что внедрение электронной путевки может повысить стоимость туров, так как потребует дополнительных затрат от туроператоров.

«Вероятно, АО «Национальные туристические технологии» начнет свою работу с анализа системы для того, чтобы ее доработать. Напомним, что в последней версии системы образца 2018 года было много слабых мест. Кроме того, недовольство потребителей и представителей бизнеса всегда вызывало наличие в системе требования о передаче в нее персональных данных туристов», - говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Пока не определено, как будет осуществляться передача Ростуризмом доступа и всех исходных кодов к системе. Вероятно, порядок передачи стороны согласуют в ближайшее время, - добавляет эксперт.

В свою очередь, Александр Галиновский, генеральный директор компании «Мегатек», отмечает, что «намного сложнее придется туроператорам и турагентам, которые используют в работе свой софт, чем игрокам, которые пользуются коммерческим софтом. Первым придется затратить немалые средства на разработку шлюзов к электронной путевке и сервисам, предоставляющим электронную цифровую подпись».

«Только затраты на реализацию мы бы оценили от 1 млн рублей, не считая необходимой поддержки этого решения», - заявил эксперт.

По словам эксперта, помимо стоимости самой реализации, дальнейшее использование ЭП (электронной путевки) и ЭЦП (электронной цифровой подписи) также принесет дополнительные затраты турбизнесу. В начале надо будет оплатить выпуск ЭЦП, далее оплачивать ее ежегодно. Основные затраты будут транзакционные. Так, за каждую оформленную путевку теперь надо будет заплатить за передачу данных провайдеру ЭП и за подписание с использованием ЭЦП.

«Что касается самой необходимости использования ЭЦП – здесь больше плюсов для турбизнеса. Начиная с быстрого оформления договорных отношений между туроператорами и турагентами и заканчивая скоростным документооборотом», - заключил Александр Галиновский.

/TOURBUS.RU