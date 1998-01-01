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«Аэрофлот» сегодня и завтра отменяет рейсы в Хитроу из-за забастовки/ Более двухсот рейсов отменены в Гонконге из-за демонстраций/ Рейс Azur Air в Анталью был задержан сегодня из-за недомогания командира лайнера

«Аэрофлот» сегодня и завтра отменяет рейсы в Хитроу из-за забастовки

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы Москва — Лондон SU2582/SU2583 5 и 6 августа из-за общенациональной забастовки персонала аэропорта Хитроу.

"Забастовку проводят работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно она продлится до 48 часов. В дни забастовки будет ограничено выполнение ряда рейсов", — сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

5-6 августа пассажиры "Аэрофлота" будут перевезены в/из аэропорта Гатвик рейсами SU2696/2697.

"В эти дни время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. Компания просит пассажиров прибывать на регистрацию не менее чем за четыре часа до отправления рейса", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее газета The Sun предупредила, что забастовка сотрудников Хитроу может привести к коллапсу в аэропорту 5-6 и 23-24 августа.

Более двухсот рейсов отменены в Гонконге из-за демонстраций

Более 200 рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за антиправительственных демонстраций, к которым присоединилась треть авиадиспетчеров воздушной гавани, сообщает портал RTHK. «Работа международного аэропорта Гонконга пострадала из-за массовых протестов против поправок к закону об экстрадиции и жестких действий полиции в административном районе Китая. Треть диспетчеров воздушной гавани присоединилась к демонстрациям, из-за чего были отменены более 200 рейсов», — пишет портал.

Как отмечает издание, один из самых загруженных аэропортов в мире сейчас использует для полетов только одну взлетно-посадочную полосу.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам перед выездом обращаться в авиакомпании, чтобы уточнить информацию о точном времени вылета, поскольку на стойках регистрации столпилось очень много людей.

Утром в понедельник была нарушена работа шести линий метро, в том числе линии Airport Express. В субботу и воскресенье в связи с массовыми беспорядками полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ, за участие в незаконных протестах арестовали 44 человека.

Рейс Azur Air в Анталью был задержан сегодня из-за недомогания командира лайнера

Вылет чартерного рейса авиакомпании Azur Air Сургут — Анталья был задержан в понедельник утром из-за недомогания командира воздушного судна, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в авиакомпании. "Командир воздушного судна заменен по медицинским показаниям. Новый командир отправлен в Сургут", — рассказал представитель авиакомпании.

В справочной сургутского аэропорта агентству уточнили, что рейс задерживается в связи с "болезнью члена экипажа".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургута, рейс в Анталью должен был вылететь в 5:40 (3:40 мск) по местному времени. Вылет задержан до 12:30 (10:30 мск) по местному времени.

/TOURBUS.RU