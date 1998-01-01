«Интурист» обнародовал подробности своей новой зимней программы полетов в Турцию

С 28 октября стартует масштабная зимняя полетная программа туроператора «Интурист» в турецкую Анталью. В системе туроператора уже доступны к бронированию зимние туры на турецкую Ривьеру с вылетами из 10 городов, - сообщили нам в пресс-службе старейшей отечественной туркомпании.

После успешного сезона работы на турецком направлении зимой 2018/2019 туроператор «Интурист» принял решение о возобновлении полетной программы в текущем зимнем сезоне и расширении географии полетов. Вылеты в зимнюю Анталью будут осуществляться из 10 городов России, в числе которых Москва, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Тюмень, Челябинск, Самара, Воронеж, Казань. Собственная полетная программа туроператора «Интурист» сформирована на крыльях авиакомпаний Red Wings и Nordаvia на базе Airbus 321 и Boing-737-800.

Вылеты на крыльях Red Wings из Москвы и Челябинска стартуют 28 октября, далее по расписанию они будут осуществляться на ежедневной основе из городов-участников полетной программы. Зимняя полетная программа в Анталью продлится до апреля 2020 года.

Как отметил Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», "бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто. Прошлогодний зимний туристический сезон в Анталье показал свою состоятельность, а спрос, особенно на "высокие" даты и из регионов, превысил возможности нашей собственной полетной программы. Поэтому мы видим перспективность этого направления.

Туристы, выбравшие каникулы в зимней Анталье, получат возможность отдохнуть и пройти курсы оздоровления или отправиться на экскурсии без изнуряющей жары. Отметим также, что цены на зимний отдых на побережье Турции на 40-50% ниже аналогичных в летний период».

На сайте туроператора сейчас доступно более 50 отелей зимней Турции, и портфолио расширяется по мере появления информации с ценами от новых средств размещения, - добавили в компании.

Как отметили сегодня, комментируя новую зимнюю турецкую программу «Интуриста» в Ассоциации туроператоров России, «осенне-зимняя Турция в отсутствие Египта и роста стоимости авиаперевозок на дальнемагистральных азиатских направлениях показывает рост на российском рынке уже третий год подряд. Напомним, что в прошлом году в Турцию собственные чартерные программы в зимнем сезоне с вылетами из регионов были у туроператоров Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik и «Библио Глобус», из Москвы – у «TUI Россия». Судя по всему, эти полетные программы будут сохранены, а, возможно, и расширены в зимнем сезоне.

«Прибавка» объемов «Интуриста» – довольно существенных – может способствовать общему снижению цен на направлении, считают наши эксперты. Тем не менее, они напоминают туристам, что лучшие скидки на зимнюю (в том числе новогоднюю) Турцию можно получить на самом первом этапе раннего бронирования – в августе и начале сентября”.

/TOURBUS.RU