«Инфофлот» и «Созвездие» открывают продажи на новый круизный сезон и готовят интересные новинки

Круизный центр «Инфофлот» сообщил нам о старте продаж круизов на 2020 год на теплоходах своего приоритетного партнера – круизной компании «Созвездие»: «Лебединое озеро», «Лунная соната», «Н.А. Некрасов», «Александр Бенуа» и «Северная сказка».

«Выбор путешествий на 2020 год велик, и впереди есть время, чтобы определиться с круизом на следующий год. Сейчас лучший период для бронирования, поскольку действует максимальная сезонная скидка – 11% при 100% оплате до 10 августа 2019 года. К тому же в настоящий момент самый полный выбор кают и туристы могут подобрать для себя идеальный вариант», - комментирует старт продаж генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

По словам Андрея Михайловского, в сезоне 2020 года туристов «Созвездия» ожидает немало новинок, и в первую очередь они коснутся общественных помещений и каютного фонда теплоходов компании, которые будут капитально модернизированы.

Так, на теплоходах «Лунная соната» и «Лебединое озеро» к навигации 2020 года появятся каюты новой категории А2 «комфорт» - 50 и 36 соответственно.

В рамках модернизации предусмотрена смена планировки, дизайна, всей мебели и отделки. Также в каютах увеличится площадь санузла, - в нем будет выделена отдельная зона для душевой. Кроме того, на теплоходе «Лебединое озеро» изменится дизайн ресторана на средней палубе.

На шлюпочной палубе теплохода «Дмитрий Фурманов» появятся 5 новых кают «Полулюкс» с балконами.

На теплоходе «Северная сказка», вышедшем на маршруты навигации 2019 года в новом северном образе, реконструкция будет продолжена, но уже коснется кают. В частности, капитально модернизируют «Люксы» (А и Б) – в них поменяют мебель и дизайн.

Кроме того, существенно поменяется облик общественных помещений двух теплоходов-близнецов – «Н.А.Некрасов» и «Александр Бенуа». К навигации 2020 года конференц-залы на шлюпочных палубах теплоходов будут переоборудованы в обзорные лаундж-бары с закрытыми навесами кормовыми террасами. В этом баре будут предлагаться напитки, десерты, холодные и горячие закуски. Днем здесь будет звучать живая музыка, а вечерами – проводиться концертные программы.

В лаундж-баре теплохода «Н.А. Некрасов» также будет располагаться библиотека с лучшими образцами современной и классической литературы. Лаундж-бар теплохода «Александр Бенуа» украсит собрание художественных альбомов.

Кормовое помещение на средней палубе, в котором раньше располагался бар, будет увеличено, и станет мастер-салоном, где будут проводиться занятия спортом, йогой, мастер-классы, детские игровые программы. В носовой части шлюпочной палубы появится открытая зона с шезлонгами.

На теплоходе «Александр Бенуа» откроется художественный мастер-класс. Кроме этого, любой желающий сможет привезти с этого теплохода домой собственный портрет, выполненный профессиональным художником.

«Маршруты «Созвездия», как всегда, будут разнообразны – по направлениям и продолжительности. Туристов ждут путешествия протяжённостью от 3 до 21 дней.

В том числе классические круизы по городам Большого Золотого кольца и между двумя столицами, по северным маршрутам, на острова Валаам и Соловки, а также к «жемчужинам» Татарстана и длительные путешествия до Ростова-на-Дону и Астрахани и яркие тематические круизы с особым настроением. Например, круиз с нестандартными экскурсиями и вечерними программами в театрах», - говорит Андрей Михайловский.

Клубный круиз по маршруту Москва – Казань ждёт поклонников особенных путешествий с 3 по 11 октября на теплоходе «Лунная соната», а традиционный «Осенник» пройдет на «Лебедином озере» с 10 по 19 октября.

О старте продаж круизов на других теплоходах «Созвездия» информация появится позднее.

/TOURBUS.RU