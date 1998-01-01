Абхазия хочет восстановить авиасообщение с Россией. Возможно ли это?

Постоянному представителю Грузии в Международной организации гражданской авиации (ICAO) еще раз подтвердили, что организация рассматривает Сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии, сообщает грузинский МИД, на который сегодня ссылается «Интерфакс».

При этом МИД отмечает, что представители ICAO подчеркивали, что ICAO, как структура ООН, поддерживает позицию Генеральной Ассамблеи и международного сообщества и однозначно признает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Кроме того, было отмечено, что для воздушного пространства международно признанной территории Грузии, в которое входит Абхазия, ICAO присвоен единый специальный код FIR (Flight Information Region), который невозможно изменить или присоединить к коду воздушного пространства другой страны или ее части без согласия Грузии", — заявляют в МИД.

«ICAO в случае подобного обращения какой-либо страны, в том числе России, даже не рассматривает этот вопрос, так как изменение кода воздушного пространства страны возможно только с согласия этой страны. Соответственно, какой бы код Россия ни присвоила аэропорту Сухуми, ICAO всегда будет рассматривать его как часть воздушного пространства Грузии», — говорится в сообщении грузинского МИД.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии исключило возможность осуществления международных воздушных перевозок в Сухумском аэропорту без разрешения грузинской стороны.

"Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорту Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов", — говорилось в заявлении агентства, распространенном 26 июля в связи с намерением властей Абхазии наделить Сухумский аэропорт статусом аэропорта совместного базирования и восстановить авиасообщение с Россией.

Напомним, что эти заявления появились после того, как в конце минувшего месяца президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании правительства подписал распоряжение о наделении аэропорта Сухуми статусом аэропорта совместного базирования, что предусматривает использование воздушной гавани как военными самолетами, так и гражданской авиацией.

"После реконструкции аэропорта планируется восстановить авиационное сообщение Абхазии и России, которое прекратилось 26 лет назад из-за грузино-абхазской войны", — заявил на заседании председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Г-н Пипия также сообщил, что Сухумскому аэропорту и воздушному пространству Абхазии присвоен международный четырехбуквенный код URAS для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ.

Со своей стороны, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на заседании правительства подписал распоряжение о подготовке до 1 ноября нормативно-правовых актов об использовании воздушного пространства республики и выполнении мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта Сухуми.

Как отметил, комментируя нам эту новость, Борис Рыбак, генеральный директор «Инфомост», «вопрос очень сложный и не однозначный. Для того, чтобы осуществлять полеты, важны межправительственные соглашения, а не решения IATA – общественной организации.

А статус Абхазии в межправительственных соглашениях — непонятный, плюс лишь Россия и еще несколько небольших государств признают статус Абхазии как страны.

Так что ответить на вопрос: «Возможна ли авиаперевозка в новый аэропорт Сухими?» – пока не представляется возможным».

/TOURBUS.RU