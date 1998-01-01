Благодаря прямому перелету и безвизу российский турпоток на Тайвань вырос на 100%

П редставители туристического офиса Тайваня встретились в Москве с российскими туроператорами и журналистами

В конце минувшего месяца представители туристического офиса Тайваня встретились с российскими туроператорами, чтобы обсудить возможности дальнейшего взаимодействия, а затем провели встречу с представителями ведущих российских профильных СМИ.

Как отметила в начале встречи с журналистами г-жа Жозефина Хуанг, представитель офиса по туризму Тайваня, согласно официальной статистке количество российских туристов на Тайване увеличивается. Так, в январе – мае этого года остров посетили 6844 путешественника из России, что вдвое больше, чем за тот же период 2018 года.

Увеличению турпотока способствовали запуск прямых рейсов из Москвы и Владивостока в Тайбей и отмена визового режима между странами, - отметила спикер.

Она напомнила, что ранее визовый сбор составлял более $100 и получить визу на Тайвань путешественники могли только в Москве.

Кроме того, теперь срок безвизового пребывания россиян в стране увеличен с 14 дней до 21 дня, а тайваньский перевозчик Royal Flight начал в мае прямое авиасообщение между Москвой и столицей острова городом Тайбэй .Также с мая текущего года выполняются и прямые рейсы в Тайбэй из Владивостока (полеты выполняет авиакомпания S7).

Также до крупных городов Тайваня сейчас можно легко добраться стыковочными рейсами таких авиакомпаний как «Аэрофлот№, Singapore Airlines, AirFrance, Korean Air и др.



Представляя далекую страну, менеджер по маркетингу открытого в этом году Информационно-туристического центра Тайваня в Москве напомнил, что тэтот остров в Тихом океане находится в 150 километрах от восточного побережья материковой части Китая.

Остров привлекает туристов своей национальной кухней, природой и памятниками архитектуры.

Заповедники и национальные парки с уникальной флорой и фауной занимают практически 20% территории острова. Архитектура Тайбэя, столицы Тайваня, отражает на себе отпечатки китайского традиционного стиля, японского колониализма и европейских веяний. Остров также славится качеством и многообразием сортов чая, популярными и очень вкусными блюдами в уличных кафе. Крупные азиатские и международные компании проводят на Тайване выставки и форумы, привлекая бизнесменов со всего мира.



Тайвань – это новое и перспективное направление для российского туризма. Здесь гармонично сосуществуют древние храмы и небоскребы, чайные плантации и горы, бесконечные песчаные пляжи и памятники культуры. Остров готов предложить гостям из России привлекательный пляжный отдых, великолепную гастрономию, интересную культурную программу и качественные оздоровительные программы. Не случайно, именно тайваньское направлении вощло в последнее время в ТОП-10 лучших туристических маршрутов по рейтингу ведущего путеводителя Lonely Planet.

Тайвань, новое направление на российском туристическом рынке, планомерно укрепляет свои позиции за счет активного продвижения. В этом году Тайвань впервые принял участие в выставке MITT-2019, а затем открыл свой Туристический информационный центр в Москве, - напомнил г-н Николаев.

В заключение встречи о полетной программе авиакомпании Royal Flight журналистам рассказала Марина Алексеенко, представитель компании ATC, которая является консолидатором этих рейсов. Эксперт напомнила, что прямой 10-часовой еженедельный рейс по пятницам Royal Flight выполняет с 24 мая по 26 октября текущего года из аэропорта Шереметьево, цена на билеты туда и обратно - около $600.

/TOURBUS.RU