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05 августа
Благодаря прямому перелету и безвизу российский турпоток на Тайвань вырос на 100%
Представители туристического офиса Тайваня встретились в Москве с российскими туроператорами и журналистами
В конце минувшего месяца представители туристического офиса Тайваня встретились с российскими туроператорами, чтобы обсудить возможности дальнейшего взаимодействия, а затем провели встречу с представителями ведущих российских профильных СМИ.
Как отметила в начале встречи с журналистами г-жа Жозефина Хуанг, представитель офиса по туризму Тайваня, согласно официальной статистке количество российских туристов на Тайване увеличивается. Так, в январе – мае этого года остров посетили 6844 путешественника из России, что вдвое больше, чем за тот же период 2018 года.
Увеличению турпотока способствовали запуск прямых рейсов из Москвы и Владивостока в Тайбей и отмена визового режима между странами, - отметила спикер.
Она напомнила, что ранее визовый сбор составлял более $100 и получить визу на Тайвань путешественники могли только в Москве.
Кроме того, теперь срок безвизового пребывания россиян в стране увеличен с 14 дней до 21 дня, а тайваньский перевозчик Royal Flight начал в мае прямое авиасообщение между Москвой и столицей острова городом Тайбэй .Также с мая текущего года выполняются и прямые рейсы в Тайбэй из Владивостока (полеты выполняет авиакомпания S7).
Также до крупных городов Тайваня сейчас можно легко добраться стыковочными рейсами таких авиакомпаний как «Аэрофлот№, Singapore Airlines, AirFrance, Korean Air и др.
Остров привлекает туристов своей национальной кухней, природой и памятниками архитектуры.
Заповедники и национальные парки с уникальной флорой и фауной занимают практически 20% территории острова. Архитектура Тайбэя, столицы Тайваня, отражает на себе отпечатки китайского традиционного стиля, японского колониализма и европейских веяний. Остров также славится качеством и многообразием сортов чая, популярными и очень вкусными блюдами в уличных кафе. Крупные азиатские и международные компании проводят на Тайване выставки и форумы, привлекая бизнесменов со всего мира.
Тайвань, новое направление на российском туристическом рынке, планомерно укрепляет свои позиции за счет активного продвижения. В этом году Тайвань впервые принял участие в выставке MITT-2019, а затем открыл свой Туристический информационный центр в Москве, - напомнил г-н Николаев.
В заключение встречи о полетной программе авиакомпании Royal Flight журналистам рассказала Марина Алексеенко, представитель компании ATC, которая является консолидатором этих рейсов. Эксперт напомнила, что прямой 10-часовой еженедельный рейс по пятницам Royal Flight выполняет с 24 мая по 26 октября текущего года из аэропорта Шереметьево, цена на билеты туда и обратно - около $600.
/TOURBUS.RU
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