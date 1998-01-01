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Египет пригласил российских экспертов в новый терминал аэропорта Хургады/ «Россия» вновь отменяет в сентябре-октябре рейсы на Шри-Ланку/ МИД РФ предупредил наших туристов об экстремальной жаре в Греции

Египет пригласил российских экспертов в новый терминал аэропорта Хургады

В международном аэропорту Хургады после реконструкции открылся второй терминал, - сообщает АТОР. Трехэтажное здание располагает 11 выходами на посадку, где пассажиры проходят в самолет по телескопическим трапам, а также 9 обычными гейтами, от которых курсируют автобусы.

Для регистрации пассажиров организовано 72 стойки. Расширена зона пограничного контроля: на въезд будут работать 16 кабин, на выезд 18. На выдаче багажа будут работать шесть багажных лент. Пропускная способность терминала составляет 7,5 млн пассажиров в год.

Как заявила министр туризма АРЕ Рания Машат, обновленный терминал будет ориентирован на обслуживание туристических групп, прибывающих в Хургаду и ближайшие к ней курорты (Эль-Гуну, Сафагу и др.). По словам министра, в Египте надеются, что в рамках программы стимулирования туристической перевозки, запущенной в ноябре прошлого года, количество авиакомпаний, прилетающих в Хургаду, увеличится.

В свою очередь, министр гражданской авиации Юнис Аль-Масри заявил, что Египет готов пригласить для инспекции нового терминала российских экспертов. Как заявил министр, подобное сотрудничество обогащает египетских специалистов «большим опытом», поэтому Египет «приветствует всех экспертов, приезжающих на проверку из России и других стран», но эти инспекции обязательно должны быть согласованы с египетской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом и втором терминале аэропорта Хургады для российских туристов будут зарезервированы отдельные залы.

«Россия» вновь отменяет в сентябре-октябре рейсы на Шри-Ланку

«Аэрофлот» сообщил своим партнерам-туроператорам об отмене полетной программы авиакомпании «Россия» («дочка» перевозчика) на Шри-Ланку (Коломбо) с начала сентября до конца октября 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Авиакомпания «Аэрофлот» оповестила партнеров об отмене полетной программы в Коломбо (ее выполняет «Россия») с 6 сентября по 26 октября 2019 года, это единственный регулярный прямой перелет на Шри-Ланку в летнее время. О причинах отмены полетной программы в авиакомпании не сообщают. Перевозчик предлагает пассажирам возврат денежных средств, туроператоры ищут альтернативные рейсы», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, с 27 октября и до конца программы полеты будут выполняться по расписанию.

«Туроператоры узнали об отмене рейсов из системы: в бронях просто вышла ремарка, что рейс отменен. Теперь они предлагают туристам варианты перелета с пересадкой другими авиакомпаниями, замену направления или аннуляцию без фактически понесенных расходов. Большинство россиян согласны лететь на отдых с пересадками, потому что цена перевозки чуть дешевле и разница в стоимости будет им возвращена», — пояснили в ассоциации.

МИД РФ предупредил наших туристов об экстремальной жаре в Греции

Экстремальная жара до +42 градусов сохранится в ряде регионов Греции до воскресенья, сообщает в пятницу ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как пишет Greek Reporter, самые высокие температуры ожидаются в центральных районах страны, а пик жары придется на пятницу и субботу. С воскресенья температура начнет падать сначала на севере, а потом и на юге cтраны.

Согласно данным погодных сервисов, температура в Афинах на данный момент +36°С, в Салониках +35°С, на острове Родос +30°С.

/TOURBUS.RU