Costa Cruises переходит на эколайнеры

Первый лайнер на сжиженном газе Costa Smeralda будет спущен на воду уже в октябре этого года, второй - Сosta Toscana - через два года

30 июля на финской судостроительной верфи Meyer Turku состоялась торжественная церемония резки стали для Сosta Toscana. Это второй корабль итальянской компании Costa Cruises, который будет работать на инновационном и на сегодняшний день самом чистом в мире топливе СПГ — сжиженном природном газе.

Строительство первого эколайнера Costa Smeralda близится к завершению: судно спущено на воду, ведутся отделочные работы, сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь 2019 года. Запуск Costa Toscana состоится в 2021 году, - сообщили нам в пресс-службе круизной компании.



Внедрение топлива СПГ — настоящий прорыв в судостроении, который позволит минимизировать вредные выбросы в окружающую среду – например, снизит попадание оксидов азота в атмосферу на 85% и на 20% выбросы углекислого газа. Топливо будет храниться в специальных резервуарах на лайнере. Энергия, вырабатываемая двухтопливными гибридными двигателями, будет использоваться как для управления судном, так и для обслуживания на борту.



Строительство Costa Smeralda и Costa Toscana — часть стратегического плана круизной компании Carnival Corporation по сокращению выбросов углекислого газа. Согласно этому проекту, к 2020 году они должны сократиться на 25%. Кстати, в 2018 году компания уже снизила выбросы углерода на 27,6%.



Помимо сохранения экологии, Costa Smeralda и Costa Toscana расширят флот Costa Group, в которую входят Costa Cruises и AIDA Cruises. К 2023 году компания введет в эксплуатацию семь лайнеров, в строительство которых инвестировано более шести миллиардов евро. Первыми кораблями, которые представили в начале 2019 года, стали AIDAnova и Costa Venezia.



Президент Costa Cruises Нил Паломба назвал состоявшуюся церемонию еще одним значительным шагом в осуществлении стратегии компании по сохранению окружающей среды и сокращению вредного воздействия на природу.

«СПГ-двигатель — это серьезная разработка, которая открывает новую эру использования низкоуглеродистого топлива, способного значительно сократить выбросы выхлопных газов. Экология — один из приоритетов нашей компании. В очередной раз Costa Cruises прокладывает новый путь для развития отрасли в целом. Мы были первыми, кто инвестировал в технологию сниженного природного газа, которая должна преобладать в будущем. Несмотря на это, многое еще предстоит изучить и сделать для плавного перехода на СПГ.

Costa Toscana и ее «сестра-близнец» Costa Smeralda — это инновационные судна, которые сохранят свое неподражаемое итальянское гостеприимство. Круизы Costa Cruises, с самого своего основания, дарят своим гостям прекрасные впечатления от морских путешествий и побуждают их возвращаться снова и снова», — рассказал Нил Паломба.



Costa Toscana и Costa Smeralda — это флагманские корабли Costa Cruises, которые компания посвящает Италии. Каждый из них носит имя известных мест страны – живописной Тосканы или изумрудного берега Коста Смеральда.

Палубы Costa Smeralda и все гостевые зоны также посвящены знаменитым районам Италии. На борту будут подавать изысканные блюда и вина, благодаря которым гости познакомятся с лучшими местными кулинарными традициями. Всего на борту откроют 11 ресторанов, 19 баров, спа-центр с 16 процедурными кабинетами и аквапарк с водными горками и четырьмя бассейнами для детей любого возраста. Гости также смогут побывать в бортовом музее итальянского дизайна CoDe-Costa.



20 октября 2019 года Costa Smeralda отправится в дебютный 15-дневный круиз по живописным городам Европы с портами остановок в Гамбурге, Роттердаме, Лиссабоне, Барселоне и Марселе. Официальное имянаречение Costa Smeralda состоится позже — 3 ноября в итальянской Савоне. После мероприятия лайнер отправится в иннаугурационный шестидневный круиз через Барселону, Марсель и Чивитавеккью (Рим).



До 2021 года Costa Smeralda будет совершать семидневные круизы, маршрут лайнера пройдет по западной части Средиземноморья — через Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью (Рим) и Специю.

Полную круизную программу Costa Toscana объявят в ближайшие месяцы.

/TOURBUS.RU