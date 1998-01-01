30 июля на финской судостроительной верфи Meyer Turku состоялась торжественная церемония резки стали для Сosta Toscana. Это второй корабль итальянской компании Costa Cruises, который будет работать на инновационном и на сегодняшний день самом чистом в мире топливе СПГ — сжиженном природном газе.
Строительство первого эколайнера Costa Smeralda близится к завершению: судно спущено на воду, ведутся отделочные работы, сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь 2019 года. Запуск Costa Toscana состоится в 2021 году, - сообщили нам в пресс-службе круизной компании.
Внедрение топлива СПГ — настоящий прорыв в судостроении, который позволит минимизировать вредные выбросы в окружающую среду – например, снизит попадание оксидов азота в атмосферу на 85% и на 20% выбросы углекислого газа. Топливо будет храниться в специальных резервуарах на лайнере. Энергия, вырабатываемая двухтопливными гибридными двигателями, будет использоваться как для управления судном, так и для обслуживания на борту.
Строительство Costa Smeralda и Costa Toscana — часть стратегического плана круизной компании Carnival Corporation по сокращению выбросов углекислого газа. Согласно этому проекту, к 2020 году они должны сократиться на 25%. Кстати, в 2018 году компания уже снизила выбросы углерода на 27,6%.
Помимо сохранения экологии, Costa Smeralda и Costa Toscana расширят флот Costa Group, в которую входят Costa Cruises и AIDA Cruises. К 2023 году компания введет в эксплуатацию семь лайнеров, в строительство которых инвестировано более шести миллиардов евро. Первыми кораблями, которые представили в начале 2019 года, стали AIDAnova и Costa Venezia.
Президент Costa Cruises Нил Паломба назвал состоявшуюся церемонию еще одним значительным шагом в осуществлении стратегии компании по сохранению окружающей среды и сокращению вредного воздействия на природу.
«СПГ-двигатель — это серьезная разработка, которая открывает новую эру использования низкоуглеродистого топлива, способного значительно сократить выбросы выхлопных газов. Экология — один из приоритетов нашей компании. В очередной раз Costa Cruises прокладывает новый путь для развития отрасли в целом. Мы были первыми, кто инвестировал в технологию сниженного природного газа, которая должна преобладать в будущем. Несмотря на это, многое еще предстоит изучить и сделать для плавного перехода на СПГ.
Costa Toscana и ее «сестра-близнец» Costa Smeralda — это инновационные судна, которые сохранят свое неподражаемое итальянское гостеприимство. Круизы Costa Cruises, с самого своего основания, дарят своим гостям прекрасные впечатления от морских путешествий и побуждают их возвращаться снова и снова», — рассказал Нил Паломба.
Costa Toscana и Costa Smeralda — это флагманские корабли Costa Cruises, которые компания посвящает Италии. Каждый из них носит имя известных мест страны – живописной Тосканы или изумрудного берега Коста Смеральда.
Палубы Costa Smeralda и все гостевые зоны также посвящены знаменитым районам Италии. На борту будут подавать изысканные блюда и вина, благодаря которым гости познакомятся с лучшими местными кулинарными традициями. Всего на борту откроют 11 ресторанов, 19 баров, спа-центр с 16 процедурными кабинетами и аквапарк с водными горками и четырьмя бассейнами для детей любого возраста. Гости также смогут побывать в бортовом музее итальянского дизайна CoDe-Costa.
20 октября 2019 года Costa Smeralda отправится в дебютный 15-дневный круиз по живописным городам Европы с портами остановок в Гамбурге, Роттердаме, Лиссабоне, Барселоне и Марселе. Официальное имянаречение Costa Smeralda состоится позже — 3 ноября в итальянской Савоне. После мероприятия лайнер отправится в иннаугурационный шестидневный круиз через Барселону, Марсель и Чивитавеккью (Рим).
До 2021 года Costa Smeralda будет совершать семидневные круизы, маршрут лайнера пройдет по западной части Средиземноморья — через Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью (Рим) и Специю.
Полную круизную программу Costa Toscana объявят в ближайшие месяцы.
/TOURBUS.RU