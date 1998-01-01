Российский турпоток в Индонезию показал рекордный рост

Крупный бизнес-форум «Россия – Индонезия» под девизом: «На пути к стратегическому партнёрству Индонезии и России: активизация плодотворного сотрудничества в туризме, торговле и инвестициях» – прошел вчера в Москве.

Важной частью мероприятия стала бизнес-сессия, посвященная сотрудничеству двух стран в сфере туризма, на которой выступили г-жа Ния Нисчая, заместитель министра туризма Индонезии, Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, и представители ряда индонезийских регионов.

Посол Индонезии в РФ и Белоруссии г-н Вахид Суприяди в ходе церемонии открытия форума заявил, что Индонезия очень заинтересована в сотрудничестве с Россией, не только экономическом, но и в ряде других сфер, в том числе и туристической, а также добавил, что в настоящее время его страна занимает 32-е место в рейтинге экономического развития стран мира.

«Если вы впервые в России, то, наверное, заметили, что на улице лето, но при этом очень холодно. Это экстремальные условия для индонезийцев, и, тем не менее, ежегодно около 31 тыс. туристов из Индонезии посещают Россию», - отметил дипломат.

Г-жа Ния Нисчая, заместитель министра туризма Индонезии, в свою очередь, сообщила, что в этом году Россия уже заняла пятое место по числу туристических прибытий в страну. С января по июнь турпоток из России вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Очень приятно говорить о туризме, потому что эта отрасль делает людей счастливыми. Индонезия, пожалуй, наиболее разноплановая страна мира, в ней сконцентрированы тысячи национальностей, сотни диалектов, она состоит из более 17 тыс. островов. Топ-5 стран по турпотоку – Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Россия.

Но только российские туристы за последние полгода показали двузначный рост: с января по июнь число россиян, отдохнувших на курортах страны, выросло на 15,5%», — отметила спикер.

Замминистра по туризму Индонезии полагает, что такая динамика роста туристического потока из России, прежде всего, связана с началом прямого авиасообщения между нашими странами: «Мы активно занимаемся стратегическим маркетингом в области туризма, называем его сверхэкстраординарным, потому что он включает не только брендинг и рекламу, но и стимулирование оптовых кампаний, авиакомпаний, ресторанного и гостиничного бизнеса на работу с туристами, в том числе и в низкий сезон.

Российские туристы посещают Индонезию с октября по май, мы же хотим расширить сезон».

Спикер также отметила, что россияне на отдыхе в Индонезии тратят больше других европейских туристов - в среднем на $1,5 тыс.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, отметила в своем выступлении, что «прирост российского турпотока в Индонезию впечатляющий. Это, пожалуй, единственная страна, которая превысила докризисный показатель 2013 года по турпотоку.

У нас весь выездной рынок с 2014 года то падал, то рос, а Индонезия показывала стабильный рост числа путешественников. Это говорит о большом потенциале направления, несмотря на то, что наши туристы в основном отдыхают на Бали».

Напомним, что сегодня в столичном парке «Красная Пресня» также открывается трехдневный Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе посольства Республики Индонезии в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезии при поддержке правительства Москвы. Ожидается, что в этом году его посетит более 140 тыс. гостей.