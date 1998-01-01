В Бангкоке — шесть взрывов

Шесть небольших бомб взорвались в пятницу в столице Таиланда Бангкоке, в результате чего пострадали четыре человека, - сообщил телеканал Channel News Asia. Взрывы прогремели в то время, как в Бангкоке проходила встреча министров стран АСЕАН.

Три бомбы взорвались в квартале Чаенг Ваттана, где расположены правительственные учреждения, две другие — в районе Чонг Нонси, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, сообщил представитель полиции Бангкока Камтом Учароен. Кроме того, одно взрывное устройство дало осечку при срабатывании, а еще одно было обнаружено до взрыва и обезврежено. Все взрывные устройства были снабжены таймерами.

По данным телеканала, трое пострадавших — женщины, убиравшие улицы. Кроме того, у 77-этажного небоскреба King Power Mahanakhon пострадал охранник.

Посольство РФ в столице Таиланда Бангкоке рекомендовало россиянам, находящимся в городе, проявлять повышенную бдительность после серии взрывов.

"По возможности следует ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам – оставленным сумкам, пакетам)", — говорится в сообщении посольства.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, на туристическом потоке из России ситуация в Бангкоке не отразится, поскольку теракты не были направлены против иностранных гостей. "Кроме того, в Таиланде сейчас низкий туристический сезон, вряд ли там много россиян", — сказала она.

Туроператоры, работающие на направлении, причин для беспокойства также не видят и уверены, что негативного влияния на турпоток эти события не окажут, - сообщает в свою очередь АТОР. По словам Филиппа Обручева-Миронова, руководителя азиатского отдела туроператора «Интурист», "инциденты произошли далеко от туристических мест, были явно связаны с местными политическими противоречиями - очевидно, что организаторы взрывов своей целью иностранных граждан явно не делали".

По мнению Оксаны Севериной, руководителя отдела ЮВА туроператора ПАКС, прямой цели взорвать или навредить людям (как местному населению, так и туристам), по всей видимости, не было, целью было привлечение внимания СМИ. «Мы связались с нашими коллегами в Таиланде, они заверили нас в абсолютной безопасности отдыха туристов в Бангкоке. Там рассказали, что эта «акция» не была направлена на нанесение ущерба здоровью или жизни населения или туристов», - рассказала она.

При этом «безусловно, единичные отказы особо впечатлительных клиентов возможны, но в любом случае это не долгоиграющая ситуация, конечно, при условии, что СМИ не придадут этой теме негативный окрас и не раздуют ее», - считает Анжела Галкина, директор компании «Меридиан-Тур».

Отметим, что лишь 10 дней назад к работе приступил новый министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракарн, который заявил, что в первую очередь намерен сосредоточиться как раз на обеспечении безопасности иностранных туристов.

"Новый министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракарн встретился с представителями турбизнеса и туристического управления Таиланда и обсудил стратегию развития отрасли. В первую очередь он акцентировал внимание на обеспечении безопасности всех туристов, посещающих страну. По его мнению, для этого мало работы силовых структур или полиции, надо подключить и общественные организации", — сообщили местные СМИ.

Отметим также, что туризм сейчас генерирует почти 18% ВВП страны. Ожидается, что иностранный турпоток в Таиланд в 2019 году превысит 40 млн человек.

/TOURBUS.RU