Жители Северо-Запада лишатся привилегий при получении финской визы

«Начиная с сентября 2019 года страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена», - говорится в сообщении финского МИДа. Это означает, что наблюдавшаяся ранее разница в количестве документов, необходимых для получения финской шенгенской визы, которая существовала для жителей Москвы и нескольких российских регионов Северо-Запада страны (включая Петербург), будет нивелирована.

Но сначала о цифрах. По данным финской стороны, в 2018 году страна выдала россиянам 665 тыс. виз, из которых около 540 тыс. получили жители Петербурга (причем 99,6% из них были многократными). А о популярности финских виз по сравнению с другими говорит тот факт, что в прошлом году Генеральное консульство Финляндии выдало петербуржцам в 2,5 раза больше виз, чем все остальные консульства, вместе взятые.

В этом году картина еще более красочная: по данным финской стороны, в июне визовый отдел Страны Суоми принял к рассмотрению более 66 тыс. визовых заявлений (на 25% больше, чем в мае 2018-го), а за полгода их количество превысило 330 тыс. - почти на 15% больше, чем в 2018-м. Что и привело к тому, что получить финскую визу по-старому уже не получится - срок ее выдачи составляет в городе на Неве не менее трех недель.

Столь высокая популярность именно финской шенгенской визы в Петербурге объясняется просто: финны требовали от соискателей минимальный набор документов, который включал в себя анкету, действующий загранпаспорт, цветную фотографию, квитанцию об оплате сбора и страховой полис, а также копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных. И никаких тебе броней билетов, подтверждения отелей или финансовой состоятельности.

Теперь же Финляндия станет полностью выполнять требования, предъявляемые для получения визы во всех других странах ЕС.

Соответственно, к списку добавятся план поездки, брони билетов и размещения в отеле, а также подтверждение финансовой состоятельности соискателя, в качестве которого могут выступать справка формы 2 НДФЛ, выписка с банковского счета и проч. «Новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран-участников Шенгенского соглашения», - сообщила по этому поводу руководитель отдела по выдаче виз Генерального консульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

Она пояснила, что страна намеренно не стала вводить новые требования в начале «высокого» сезона, и выразила надежду на то, что «новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей». Стимул ведь есть: всем, кто ранее бывал в поездках в Финляндии, финны обещают оформлять визы сразу на два года.

При этом очевидно, что как раз былая «лояльность» позволяла Финляндии быть лидером по выдаче виз в Петербурге. Если она становится такой, как все другие страны Шенгена, особой разницы, где получать визу, уже нет.

И «откатать» ее, к примеру, петербуржцы запросто могут и в соседней Эстонии, границу с которой вообще можно переходить пешком (в Ивангороде). Вместе с тем есть нюансы, которые помогут сгладить последствия введения дополнительных требований.

Те, кто отправляется в Финляндию на один день (а таких в Петербурге насчитывают до половины от всего турпотока, поскольку многие ездят в Финляндию часто, но не недолго), вряд ли заметят большие перемены. Как пояснили представители финской стороны, от них фактически потребуется только предоставление плана поездки, а также наличие билетов и средств – бронь гостиницы в этом случае не потребуется. А автомобилистам, едущим в Финляндию на своем авто, и билетов не надо.

«Никаких особых проблем в связи с этим шагом не ожидается, поскольку введение процедуры сканирования отпечатков пальцев, к примеру, никак не сказалось на желании петербуржцев получить финскую визу», - говорят сразу несколько представителей питерского турбизнеса.

Так как большая часть петербуржцев и других россиян уже имеет финскую мультивизу с довольно длинными сроками действия (от года и более), процесс получения новой растянется во времени и вряд ли приведет к сколько-нибудь значительному провалу поездок в Финляндию.

Однако некоторый спад, скорее всего, будет: поскольку разницы теперь не будет, часть клиентов предпочтет получать шенген в консульстве той страны, куда они ездят чаще всего.

/TOURBUS.RU