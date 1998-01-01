Через год после ЧМ-2018: Спад гостиничному рынку Петербурга не грозит

По итогам первого полугодия 2019-го в Петербурге открылись четыре новых гостиницы на 249 номеров. При этом показатели операционной деятельности, несмотря на отсутствие такого значимого мероприятия, как Чемпионат мира по футболу, оказались практически теми же.

По данным компании Maris в ассоциации с CBRE, по итогам шести месяцев 2019 года в Северной столице работают 177 отелей на 23 642 номера (в учет приняты гостиницы с номерным фондом более 40, которые прошли классификацию и получили категорию 3-5*).

Из них 35 (более 9 тыс. номеров) находятся под управлением международных гостиничных операторов, а наибольшую долю занимают гостиницы категории 3* (33%) и 4* (52%). Среди появившихся в этом году новинок эксперты называют отели NIHAO St. Petersburg, Garden Street и Station Premier V18 (все – 4*, емкостью 96, 66 и 56 номеров соответственно), а также гостиницу «Статский советник» (3*, 31 номер).

При этом, по данным консалтинговой компании JLL, лето 2019 года в Петербурге оказалось даже лучше, чем прошлогоднее. По оценке этого источника, среднерыночная загрузка поднялась в гостиницах города на Неве, по сравнению с первой половиной 2018 года, на 7 п.п. (до 53%), и хотя ADR упал на 9% (до 6,3 тыс. рублей), величина средней доходности номера выросла.

«Это неудивительно, учитывая неважные результаты Чемпионата мира по футболу на рынке Петербурга, - замечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. – Благодаря эффекту «белых» ночей и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зафиксирована пусть и небольшая, но положительная динамика показателя средней доходности на номер (RevPAR) - на 1,4%, до 3,7 тыс. рублей».

По ее словам, в первом полугодии 2019-го загрузка отелей в Петербурге увеличилась на 2,5 п.п., а тариф - на 50 рублей. Причем в июне этого года, даже в отсутствие футбольного ажиотажа, в объектах размещения Петербурга замечен взрывной рост загрузки (на 19 п.п., до 78%) и цен на размещение (на 10%, до 12,4 тыс. рублей).

Интересно, что основным драйвером роста тарифа снова стал люксовый сегмент, показавший 40-процентное увеличение по сравнению с уже очень высокой базой прошлого года и достигший уровня 54 тыс. руб. за ночь. И это только подтверждает тот факт, что деловые туристы (а именно такие приезжают на ПМЭФ) с экономической точки зрения городу гораздо выгоднее, чем футбольные болельщики, большая часть которых предпочла размещение вне больших гостиниц.

«Развитие делового и конгрессно-выставочного туризма – приоритетные направления для отрасли в Петербурге, - неоднократно заявлял глава профильного комитета Смольного Евгений Панкевич. - Город уже сейчас располагает всей необходимой инфраструктурой для организации встреч и событий любого международного уровня, а активная работа по их привлечению позволяет надеяться, что скоро Петербург и в этом направлении станет одним из лидеров».

При этом организаторы делового туризма, как и отельеры, ждут проведения в Северной столице Генеральной ассамблеи UNWTO и ряда других крупных международных событий, которые состоятся в Петербурге во второй половине сентября. Скорее всего, это снова приведет и к улучшению гостиничных показателей, и к продвижению города на мировой арене.

/TOURBUS.RU