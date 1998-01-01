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Столичный колл-центр поддержки туристов получил новый короткий номер/ Десять туристов, включая одного подростка, пропали в Белом море/ Россиян предупредили о беспорядках в Эфиопии

Столичный колл-центр поддержки туристов получил новый короткий номер

Новый короткий номер 122, а также городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов с 1 августа начал работать в Москве, сообщает столичный комитет по туризму. Контакт-центр работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных.

Прежние номера туристического контакт-центра аннулируются и действовать уже не будут.

Номер 122 работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для вызовов с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и территории РФ. Оплата звонков на оба номера осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.



Операторы Общегородского контакт-центра Москвы (ОКЦ) ответят на любой вопрос туристов, а также расскажут об интересных городских событиях и фестивалях, поделятся адресами достопримечательностей столицы. Туристам подскажут адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров и придут на помощь в экстренной ситуации.

Сейчас получить консультацию можно на двух языках — русском и английском, в дальнейшем станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки.



Десять туристов, включая одного подростка, пропали в Белом море

Группу из десяти пропавших в Белом море туристов в четверг начнут искать с помощью вертолета, который вылетел из Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в управлении МЧС по Карелии. "Он сейчас должен приземлиться у нас в аэропорту, там дозаправка, и мы летим на место", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели Карелии ожидают установления благоприятной погоды, чтобы выйти в Белое море на поиски пропавшей в Онежском заливе туристической группы из 10 человек, в составе которой есть 15-летний подросток. В пресс-службе регионального МЧС "Интерфаксу" сообщали, что последний раз туристов видели 24 июля.

По данным родственников, группа находится на одном из островов в Белом море и пережидает непогоду. Туристы отправились в Карелию из Петербурга. При этом группа не регистрировалась в республиканском МЧС.

Россиян предупредили о беспорядках в Эфиопии

Посольство РФ в Эфиопии рекомендует россиянам воздержаться от поездок в ряд регионов этой страны из-за вспыхнувших там беспорядков.

"В июле 2019 года в ряде регионов Эфиопии (Бенишангуль-Гумуз, Сидамо) имели место беспорядки на этнической почве, приведшие к человеческим жертвам. Сохраняется напряженность в регионе Амхара", — говорится в сообщении в Твиттере посольства.

"В этой связи посольство рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в указанные регионы до нормализации обстановки", — добавили в дипмиссии.

По данным СМИ, в результате стычек между правоохранительными органами и активистами в Южной Эфиопии за последние несколько недель погибли не менее 25 человек. Протесты в стране начались после того, как правительство не выполнило обещание о проведении референдума о предоставлении региону Сидамо автономного статуса.

Сидамо — группа народов, проживающих на юго-западе Эфиопии и говорящих на языке сидамо, составляет около 4% от населения страны.

/TOURBUS.RU