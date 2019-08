Новости «Дни британского туризма в Москве» подтвердили рост интереса россиян к поездкам в Англию По прогнозам Visit Britain, через пять лет российский турпоток в Великобританию вырастет более чем на 50%

«Дни британского туризма в Москве» прошли на минувшей неделе в российской столице — сообщает АТОР. В этом году в мероприятии приняли участие авиакомпания British Airways, отели Conrad St James Hotel, Como Hotels, Corinthia, The Grand York Hotel, Intercontinental Hotel, Langham Hotel, Warwick Hotel, Westbury Hotel, популярная достопримечательность – киностудия Warner Bros. Studio Tour – The Making of Harry Potter, а также образовательные организации – Abbey College, LSBF и MPW. В рамках прошедших «Дней Британского туризма» г-н Роберт Джонсон, директор Национального агентства по туризму Visit Britain по Европе, заявил: «Российский туристический рынок очень важен для Великобритании. В 2018 году страну посетили более 180 тысяч российских туристов. Аналитики предсказывают рост российского турпотока на 56% к 2025 году, что открывает для российских турагентств хорошие возможности развития бизнеса». При этом около 73% российских туристов – возвратные, отметил в ходе своего выступления г-н Джонсон, поэтому местным туркомпаниям приходится постоянно разрабатывать новые продукты: «Привлекать старых клиентов всегда дороже и сложнее, чем новичков. Проведя различные исследования, посвященные предпочтениям россиян, мы поняли, что они интересуются культурой, историей. А Великобритания - это отличное сочетание традиционной и современной культур. Здесь исторические города, замки, парки соседствуют с местами, связанными с созданием популярнейших произведений современной культуры – таких, как сериал «Игра престолов» или фильмы о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе». Изменений по срокам пребывания россиян в Великобритании не произошло, средняя продолжительность туров, как и в прошлом году, составляет восемь дней. Отели туристы выбирают преимущественно уровня 3-4 звезды. Зато изменения произошли в сегменте премиальных туров – этот год показал рост, об этом сообщила в рамках своего выступления Елена Горохова, руководитель отдела Великобритании и Ирландии компании BSI UK. «Спрос на туры в сегменте VIP уже заметно превышает прошлогодний. Туристы все чаще бронируют в Англии дополнительные услуги уровня VIP, например, трансферы премиум-класса, индивидуальные экскурсионные программы, предпочитают отели высокой категории», - отметила спикер. Со своей стороны, Ольга Паламарчук, руководитель направления в PAC Group, в беседе с нами подтвердила рост продаж туров в Соединенное Королевство: «Показатели продаж туров в Англию немного превышают показатели прошлого года. В нашей компании наибольшим спросом пользуются индивидуальные туры с размещением в отелях 4-5*, как и в прошлом году. Самая популярная продолжительность туров в Англию — семь ночей». /TOURBUS.RU

