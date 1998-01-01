Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
01 августа
«Интурист» решил заняться Польшей

Наши эксперты комментируют возвращение интереса туристов к отдыху на летних и зимних польских курортах


Старейший российский туроператор заинтересовался нашими соседями - «Интурист» заявил о выходе на польское направление и начале продаж пакетных туров в страну. Как сообщили нам в пресс-службе туркомпании, эксперты «Интуриста» видят перспективы у польского направления на российском рынке по ряду причин: обширные возможности для насыщенного отдыха по приемлемой цене, пляжи Балтийского моря, лечение в минеральных источниках, старинные тевтонские замки и средневековые города, живописные пейзажи и горнолыжный туризм, фактор близости этого региона к России.

 

Как нам сообщили также в пресс-службе компании, первые заезды в Польшу стартовали с середины июля. Отметим, что на данный момент в портфеле туроператора представлены индивидуальные сити-туры (Варшава, Гданьск, Краков) и наземное обслуживание.

В скором времени будут запущены экскурсионные маршруты по городам, а ближе к осени запланировано открытие продаж горнолыжных и лечебных программ. Перелеты осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга (для регионов доступно наземное обслуживание, либо перелеты стыковочными рейсами).

 

У туроператора «Интурист» представлена обширная отельная база – порядка 80-95 отелей от 2 до 5 звезд. Есть предложения для всех категорий: бюджетный отдых, семьи с детьми и взыскательные туристы. Русскоязычные экскурсии можно приобрести на месте: обзорные/пешие/автобусные по городам, посещение старинных замков, соляных пещер, различные дегустации.

 

В скором времени все дополнительные опции будут доступны к бронированию вместе с турпакетом. Туры в Польшу стартуют от 2-х ночей, от 300 евро на одного при 2-местном размещении. Пока туристам предоставляется документационное сопровождение для самостоятельного оформления визы, в дальнейшем услуга визового оформления будет включена в турпакет.

 

Комментируя эту новость нашему корреспонденту, Магдалена Круч, директор представительства Польской туристической организации в России, отметила, говоря о перспективе туров: «Отдых в Польше востребован у российских туристов, в том числе отдых на Балтике летом и на горнолыжных курортах зимой.

К сожалению, экономическая ситуация в России пока сдерживает рост выезжающих в Польшу российских туристов».

 

Со своей стороны, Анна Овчаренко, руководитель направления в PAC Group, рассказала в беседе с нами: «Польша - направление стабильное на протяжении нескольких лет, имеющее свою аудиторию и постепенно набирающее популярность. На наш взгляд, это абсолютно обоснованно, так как ресурсы в стране великолепные, а главное - это очень близко, очень удобно: и прилетать  и приезжать поездом или авто.

И в гостиницах, ресторанах, на курортах знают русский язык и доброжелательно встречают русских клиентов.  Валюта в стране не евро, а злотый, и цены на товары и еду ниже, чем в среднем по Европе. 

 

Очень перспективным сегментом в продажах являются оздоровительные и лечебные туры. В Польше большая сеть курортов с необыкновенным спектром различных вод и для наружного, и для внутреннего применения (Буско-Здруй, Цехоцинек, Колобжег, Крыница и Кудова-Здруй).  А также есть уникальная соляная шахта Величка (под Краковом) с подземным санаторием и озером на глубине 135 м. Сюда едет весь мир, так как эффект после лечения продолжительный и очень сильный.  

 

Впереди зимний сезон, и нельзя не упомянуть о горнолыжных курортах Польши (Закопане, Бялка-Татшаньска и др.), они  прекрасно развиты, очень колоритны, компактные и подходят и для горнолыжников, и для «горнопляжников» (например, курорт Бялка с оздоровительными термами)».

 

В свою очередь, Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс», отмечает, что «российские туристы зачастую не знают обо всех возможностях страны – а их много. К сожалению, польские горнолыжные курорты в районе Закопане пользуются сейчас слабым спросом. Это связано с отсутствием прямых чартерных программ».

 

Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ России, в 2018 году в Польшу было совершено 1 140 242 визита граждан РФ, 91% из которых – через автомобильные пункты пропуска. Подавляющее большинство этих визитов, однако, нетуристические. С целью туризма в Польшу в прошлом году в страну въехало всего чуть более 48 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU

 

  

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 