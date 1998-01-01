Новости «Интурист» решил заняться Польшей Наши эксперты комментируют возвращение интереса туристов к отдыху на летних и зимних польских курортах

Старейший российский туроператор заинтересовался нашими соседями - «Интурист» заявил о выходе на польское направление и начале продаж пакетных туров в страну. Как сообщили нам в пресс-службе туркомпании, эксперты «Интуриста» видят перспективы у польского направления на российском рынке по ряду причин: обширные возможности для насыщенного отдыха по приемлемой цене, пляжи Балтийского моря, лечение в минеральных источниках, старинные тевтонские замки и средневековые города, живописные пейзажи и горнолыжный туризм, фактор близости этого региона к России. Как нам сообщили также в пресс-службе компании, первые заезды в Польшу стартовали с середины июля. Отметим, что на данный момент в портфеле туроператора представлены индивидуальные сити-туры (Варшава, Гданьск, Краков) и наземное обслуживание. В скором времени будут запущены экскурсионные маршруты по городам, а ближе к осени запланировано открытие продаж горнолыжных и лечебных программ. Перелеты осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга (для регионов доступно наземное обслуживание, либо перелеты стыковочными рейсами). У туроператора «Интурист» представлена обширная отельная база – порядка 80-95 отелей от 2 до 5 звезд. Есть предложения для всех категорий: бюджетный отдых, семьи с детьми и взыскательные туристы. Русскоязычные экскурсии можно приобрести на месте: обзорные/пешие/автобусные по городам, посещение старинных замков, соляных пещер, различные дегустации. В скором времени все дополнительные опции будут доступны к бронированию вместе с турпакетом. Туры в Польшу стартуют от 2-х ночей, от 300 евро на одного при 2-местном размещении. Пока туристам предоставляется документационное сопровождение для самостоятельного оформления визы, в дальнейшем услуга визового оформления будет включена в турпакет. Комментируя эту новость нашему корреспонденту, Магдалена Круч, директор представительства Польской туристической организации в России, отметила, говоря о перспективе туров: «Отдых в Польше востребован у российских туристов, в том числе отдых на Балтике летом и на горнолыжных курортах зимой. К сожалению, экономическая ситуация в России пока сдерживает рост выезжающих в Польшу российских туристов». Со своей стороны, Анна Овчаренко, руководитель направления в PAC Group, рассказала в беседе с нами: «Польша - направление стабильное на протяжении нескольких лет, имеющее свою аудиторию и постепенно набирающее популярность. На наш взгляд, это абсолютно обоснованно, так как ресурсы в стране великолепные, а главное - это очень близко, очень удобно: и прилетать и приезжать поездом или авто. И в гостиницах, ресторанах, на курортах знают русский язык и доброжелательно встречают русских клиентов. Валюта в стране не евро, а злотый, и цены на товары и еду ниже, чем в среднем по Европе. Очень перспективным сегментом в продажах являются оздоровительные и лечебные туры. В Польше большая сеть курортов с необыкновенным спектром различных вод и для наружного, и для внутреннего применения (Буско-Здруй, Цехоцинек, Колобжег, Крыница и Кудова-Здруй). А также есть уникальная соляная шахта Величка (под Краковом) с подземным санаторием и озером на глубине 135 м. Сюда едет весь мир, так как эффект после лечения продолжительный и очень сильный. Впереди зимний сезон, и нельзя не упомянуть о горнолыжных курортах Польши (Закопане, Бялка-Татшаньска и др.), они прекрасно развиты, очень колоритны, компактные и подходят и для горнолыжников, и для «горнопляжников» (например, курорт Бялка с оздоровительными термами)». В свою очередь, Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс», отмечает, что «российские туристы зачастую не знают обо всех возможностях страны – а их много. К сожалению, польские горнолыжные курорты в районе Закопане пользуются сейчас слабым спросом. Это связано с отсутствием прямых чартерных программ». Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ России, в 2018 году в Польшу было совершено 1 140 242 визита граждан РФ, 91% из которых – через автомобильные пункты пропуска. Подавляющее большинство этих визитов, однако, нетуристические. С целью туризма в Польшу в прошлом году в страну въехало всего чуть более 48 тысяч россиян. /TOURBUS.RU

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