“Самая красивая деревня России" вышла на международную арену

Ставшее первым в списке самых красивых деревень России и набирающее популярность на туристическом рынке село Вятское (28 км от Ярославля) стало первым же российским сельским поселением, вышедшим на международную арену, - сообщает наш корреспондент.

В июне было подписано партнёрское соглашение между самым большим в России частным историко-культурным комплексом «Вятское» имени Е. А. Анкудиновой и Этнографическим музеем Бухареста (Dimitrie Gusti National Village Museum), носящим имя выдающегося румынского этнографа Д. Густи.

Румынский музей, основанный в 1936 году, является одним из первых — а сегодня и одним из крупнейших — европейских музеев подобной тематики, на его территории существует целая деревня, представляющая лучшие образцы румынской сельской архитектуры.

В последние выходные июля, во время празднования Дня села в Вятском был подписан договор о побратимстве между «огуречной столицей» Вятским и французской деревней Семюр-ан-Брионне (Semur en Brioonais), находящимся в Бургундии, в департаменте Сона и Луара. Договор, подписанный мэром Семюра-ан-Брионне Франсуа Басиаком и главой Некрасовского муниципального района Ярославской области Алексеем Коротаевым — итог трёхлетней совместной работы Ассоциаций самых красивых деревень и городков России и Франции.

Главная достопримечательность Семюр-ан-Брионне (около 650 жителей), с 1982 г. входящего в Ассоциацию самых красивых деревень Франции, – храм Св. Илария середины XII века. Он считается одним из интереснейших памятников романской архитектуры, в котором легко увидеть главные черты этого архитектурного стиля Х-ХII веков. Рядом с храмом расположен замок Сен-Хью (Х век), от которого сохранились донжон и две башни.

«Меня больше всего поразили 12 музеев Вятского, для такого небольшого села это очень много, - сказал г-н Басиак. - И все они находятся в прекрасно отреставрированных зданиях. Это настоящее богатство! И мы верим, что подписание документов о побратимстве между нами и ярославским селом стало поистине историческим событием, оно откроет новый уровень отношений России с международным сообществом».

Ещё один документ, который был подписан в День села, - соглашение о намерениях с итальянской коммуной Дольчеаква (в переводе — «сладкая вода»).

«С итальянцами мы только начинаем знакомиться, это их первый визит к нам, и они проведут презентацию своей коммуны Дольчеаква, после чего мы подпишем протокол о намерениях — с последующим подписанием договора о побратимстве», – поясняет генеральный директор историко-культурного комплекса Вятское Елена Шахова.

Инициатива установления побратимских отношений между Вятским и Дольчеаква принадлежит знаменитой оперной певице Любови Казарновской. «Мы как-то встретились с мэром этого поселения, одного из самых красивых на Лигурийском побережье, - сказал г-жа Казарновская, идейный вдохновитель фестиваля «Провинция - душа России». - Он сказал, что очень заинтересован в сотрудничестве с Россией. И я предложила Вятское».

Дольчеаква — небольшой (около 2500 жителей) городок, который чаще называют «горной деревней». Он стоит в 10 км от Средиземного моря, у подножья горы Ребуффао, находящейся в долине Нервиа провинции Империя региона Лигурия. Деревня лежит на горных склонах, над которыми возвышаются развалины замка семьи Дориа, который был заложен ещё в XII веке.

Впоследствии замок был расширен, окружён крепостной стеной, а его внутренние помещения были украшены картинами и фресками. Замок выдержал множество осад, но в конце концов был почти полностью разрушен во время войны за Австрийское наследство (1740–1748 гг.), после чего Дориа сменили резиденцию.

Главной же достопримечательностью и символом Дольчеаква является древний мост, соединяющий две части города. Мост настолько поразил воображение знаменитого импрессиониста Клода Моне, что он запечатлел его в целой серии своих картин.

«Главным же гастрономическим брендом нашего города является красное вино Rossese. Достоверно известно, что оно было любимым напитком Наполеона Бонапарта и папы римского Юлия III, - рассказал мэр Дольчеаква Фульвио Гадзола. - Вино это делается из винограда, растущего на скалах, корни лозы переплетаются с хвойными и ягодными растениями, что и сообщает вину уникальный вкус».

Подписание договора о побратимстве между Вятским и Дольчеаква должно состояться 24 августа в Италии.

/TOURBUS.RU