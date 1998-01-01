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Суд отклонил попытку British Airways заблокировать забастовку пилотов/ «Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Прагу/ Royal Flight с 15 августа возобновит чартерные рейсы из Калуги в Анталью

Суд отклонил попытку British Airways заблокировать забастовку пилотов

Британский суд отклонил просьбу авиакомпании British Airways запретить забастовку сотрудников, входящих в профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA). Ранее сообщалось, что компания намерена добиваться запрета на забастовку, которая может привести к отмене сотен рейсов в пиковый летний сезон. По данным компании, предоставленным в суд, ее потери могут составить до 40 млн фунтов ($49 млн) в сутки, сообщает агентство Bloomberg.

По словам генерального секретаря BAPLA Брайана Страттона, теперь представители профсоюза намерены провести еще одни переговоры с British Airways до конца недели и в пятницу принять решение о том, проводить ли забастовку, и если да, то в какие числа.

Забастовка может начаться не ранее середины августа, поскольку по закону профсоюз обязан уведомить компанию о подобных мерах за две недели.

Переговоры между BAPLA и British Airways ведутся с ноября прошлого года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а авиакомпания предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет. Предыдущие переговоры завершились безрезультатно.

«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Прагу

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС – Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 сентября начнет выполнять полеты из Перми в Прагу, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Рейсы запланированы как на осенний, так и на зимний периоды. Полеты будут выполняться на воздушных судах A320", — отмечается в сообщении.

Прямой рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и субботам. Вылет из Перми в 15:20, прилет в Прагу в 16:40. Вылет из Праги — в 7:05, прилет в Пермь – в 14:05.

Ранее из Перми в Прагу авиакомпания полеты не осуществляла.

Royal Flight с 15 августа возобновит чартерные рейсы из Калуги в Анталью

Авиакомпания Royal Flight с 15 августа возобновит чартерные полеты из международного аэропорта "Калуга" в турецкую Анталью, сообщила пресс-служба правительства региона.

Договоренность об этом достигнута на рабочей встрече губернатора региона Анатолия Артамонова и гендиректора авиакомпании Бесики Квирквия. "Будет небольшой перерыв. И, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты. Пассажиры могут не беспокоиться", — приводит пресс-служба слова Артамонова.

Как сообщалось ранее, Royal Flight объявила, что с 1 августа досрочно прекращает чартерные полеты из Калуги в Анталью. Причины остановки чартеров не уточнялись.

Чартерную программу в Анталью из Калуги Royal Flight запустила 3 июня.

Рейсы выполняются по заказу туроператора Coral Travel. Полетная программа рассчитана до 30 сентября.

/TOURBUS.RU