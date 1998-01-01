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31 июля
Как изменится стоимость авиаперелета в августе?

Аналитики компании Biletix проанализировали, насколько подорожали и подешевели авиабилеты по курортным маршрутам в наступающем последнем летнем месяце


Август – самый дорогой летний месяц для путешествий по России. По данным аналитики бронирований авиабилетов в системе Biletix за последние три года (2017-2019), средний чек на внутренние авиаперелеты туда-обратно в августе составил 10 938 рублей, что на 3% больше показателя июля (10 616 рублей) и на 16% больше июня (9 371 рублей). Самым дорогим месяцем перелетов за границу оказался июль со средним чеком перелета туда-обратно 19 743 рубля (в июне – 17 581 рубль, в августе – 19 167 рублей).

Впрочем, в наступающем августе авиаперелеты по ряду внутренних авианаправлений подешевели по сравнению с показателями прошлого года. Рейтинг самых доступных направлений августа возглавили Калуга – Краснодар (средний чек 4 231 руб.), Москва – Санкт-Петербург (5 226 руб.) и Ростов-на-Дону – Москва (5 601 руб.).

Маршрут

Средний чек на авиабилет туда-обратно с вылетом в августе 2019, руб.

 

Калуга — Краснодар — Калуга

4 231

Москва — Санкт-Петербург — Москва

5 226

Ростов-на-Дону — Москва — Ростов-на-Дону

5 601

Калининград — Москва — Калининград

5 613

Казань — Санкт-Петербург — Казань

5 637

Москва — Ростов-на-Дону — Москва

5 918

С.-Петербург — Москва — С.-Петербург

6 103

Москва — Уфа — Москва

6 553

Москва — Краснодар — Москва

6 620

Ростов-на-Дону — Сочи — Ростов-на-Дону

6 724

 

Самыми подешевевшими направлениями августа стали Казань – Санкт-Петербург (-41%), Москва – Махачкала (-39%), Москва – Даламан (-37%), Тюмень – Сочи и Тюмень – Симферополь.

Маршрут

Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в августе, 2019

Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в августе, 2018

%

Казань — Санкт-Петербург — Казань

5 637

9 706

-41,93%

Москва — Махачкала — Москва

7 575

12 407

-38,94%

Москва — Даламан — Москва

12 740

20 323

-37,32%

Тюмень — Сочи — Тюмень

17 045

26 738

-36,25%

Тюмень — Симферополь — Тюмень

12 849

19 799

-35,10%

Москва — Уфа — Москва

6 553

9 965

-34,24%

Краснодар — Ереван — Краснодар

9 714

14 646

-33,68%

Москва — Салоники — Москва

16 600

24 569

-32,43%

Москва — Владикавказ — Москва

6 801

9 240

-26,40%

Москва — Оренбург — Москва

8 973

11 749

-23,63%

 

 

 /TOURBUS.RU

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