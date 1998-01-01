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31 июля
Как изменится стоимость авиаперелета в августе?
Аналитики компании Biletix проанализировали, насколько подорожали и подешевели авиабилеты по курортным маршрутам в наступающем последнем летнем месяце
Август – самый дорогой летний месяц для путешествий по России. По данным аналитики бронирований авиабилетов в системе Biletix за последние три года (2017-2019), средний чек на внутренние авиаперелеты туда-обратно в августе составил 10 938 рублей, что на 3% больше показателя июля (10 616 рублей) и на 16% больше июня (9 371 рублей). Самым дорогим месяцем перелетов за границу оказался июль со средним чеком перелета туда-обратно 19 743 рубля (в июне – 17 581 рубль, в августе – 19 167 рублей).
Впрочем, в наступающем августе авиаперелеты по ряду внутренних авианаправлений подешевели по сравнению с показателями прошлого года. Рейтинг самых доступных направлений августа возглавили Калуга – Краснодар (средний чек 4 231 руб.), Москва – Санкт-Петербург (5 226 руб.) и Ростов-на-Дону – Москва (5 601 руб.).
Самыми подешевевшими направлениями августа стали Казань – Санкт-Петербург (-41%), Москва – Махачкала (-39%), Москва – Даламан (-37%), Тюмень – Сочи и Тюмень – Симферополь.
/TOURBUS.RU
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