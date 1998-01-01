Как изменится стоимость авиаперелета в августе?

Аналитики компании Biletix проанализировали, насколько подорожали и подешевели авиабилеты по курортным маршрутам в наступающем последнем летнем месяце

Август – самый дорогой летний месяц для путешествий по России. По данным аналитики бронирований авиабилетов в системе Biletix за последние три года (2017-2019), средний чек на внутренние авиаперелеты туда-обратно в августе составил 10 938 рублей, что на 3% больше показателя июля (10 616 рублей) и на 16% больше июня (9 371 рублей). Самым дорогим месяцем перелетов за границу оказался июль со средним чеком перелета туда-обратно 19 743 рубля (в июне – 17 581 рубль, в августе – 19 167 рублей).

Впрочем, в наступающем августе авиаперелеты по ряду внутренних авианаправлений подешевели по сравнению с показателями прошлого года. Рейтинг самых доступных направлений августа возглавили Калуга – Краснодар (средний чек 4 231 руб.), Москва – Санкт-Петербург (5 226 руб.) и Ростов-на-Дону – Москва (5 601 руб.).

Маршрут Средний чек на авиабилет туда-обратно с вылетом в августе 2019, руб. Калуга — Краснодар — Калуга 4 231 Москва — Санкт-Петербург — Москва 5 226 Ростов-на-Дону — Москва — Ростов-на-Дону 5 601 Калининград — Москва — Калининград 5 613 Казань — Санкт-Петербург — Казань 5 637 Москва — Ростов-на-Дону — Москва 5 918 С.-Петербург — Москва — С.-Петербург 6 103 Москва — Уфа — Москва 6 553 Москва — Краснодар — Москва 6 620 Ростов-на-Дону — Сочи — Ростов-на-Дону 6 724

Самыми подешевевшими направлениями августа стали Казань – Санкт-Петербург (-41%), Москва – Махачкала (-39%), Москва – Даламан (-37%), Тюмень – Сочи и Тюмень – Симферополь.

Маршрут Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в августе, 2019 Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в августе, 2018 % Казань — Санкт-Петербург — Казань 5 637 9 706 -41,93% Москва — Махачкала — Москва 7 575 12 407 -38,94% Москва — Даламан — Москва 12 740 20 323 -37,32% Тюмень — Сочи — Тюмень 17 045 26 738 -36,25% Тюмень — Симферополь — Тюмень 12 849 19 799 -35,10% Москва — Уфа — Москва 6 553 9 965 -34,24% Краснодар — Ереван — Краснодар 9 714 14 646 -33,68% Москва — Салоники — Москва 16 600 24 569 -32,43% Москва — Владикавказ — Москва 6 801 9 240 -26,40% Москва — Оренбург — Москва 8 973 11 749 -23,63%

/TOURBUS.RU