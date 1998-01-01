Новости Госдума рассмотрит предложение по блокированию популярных агрегаторов автобусной перевозки Эксперты считают, что данное предложение вызовет лишь рост цен и монополизацию рынка пассажирских перевозок

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", частично "Туту.ру", "Связной.Трэвел", OneTwoTrip и другие популярные ресурсы для поиска автобусной перевозки предложили заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, - сообщает газета «Известия». "С подобной инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), направив соответствующее письмо в Госдуму. В ООП считают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы (300 тыс. автобусов из 900 тыс.). Таким образом, под угрозой может оказаться работа 229 ресурсов", — пишут "Известия". По мнению представителей ООП, необходимо создать единый реестр доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые "осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан". "Используя такие ресурсы, как BlaBlaCar, пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. При этом есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа, а водитель избежал предрейсового медицинского контроля. Такие компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют "серый рынок", — отмечается в письме. Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, предложенная ООП мера представляется не столько заботой о безопасности пассажиров, сколько попыткой монополизировать отрасль онлайн-продаж билетов на автобусы. "В этом случае неизбежно значительное повышение цен. Кроме того, рынок онлайн-продаж автобусных перевозок в России сейчас только формируется. Черный список сайтов может привести к ограничению перспектив развития этого вида перевозок", — считают представители бизнеса. По мнению игроков рынка, борьбу нужно вести не с сайтами, а непосредственно с нелегальными перевозчиками, поскольку у сайтов-агрегаторов "сейчас нет реальных возможностей достоверно определить легальность перевозчика". "Инициатива ООП будет рассмотрена Госдумой в осеннюю сессию. Наша задача – обезопасить конечного пользователя. Нельзя ограничивать конкуренцию, но механизм контроля должен быть. Инициатива требует дополнительной проработки с коллегами из комитета по транспорту ГД", — сказал "Известиям" первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Комментируя нам эту инициативу, замдиректора по развитию бизнеса сервиса «Туту.ру» Игорь Сивец отметил: «Туту.ру» принимает активное участие в работе нескольких рабочих групп при Министерстве транспорта РФ. В том числе в группе, которая непосредственно занимается разработкой требований к Единой системе контроля и автобусного электронного билета. Также мы ведём активную работу с Объединением автопассажирских перевозчиков. Предлагаемая блокировка ресурсов ударит по всем перевозчикам и пассажирам, так как все лишатся большого канала продаж.

Также до конца не урегулированы требования к заказным рейсам. Мы занимаем активную позицию по формализации требований, направленных на развитие рынка, а не введению запретительных мер, которые могут негативно повлиять на и так не самую простую жизнь легальных перевозчиков.



Вместо блокировки нужно использовать ресурсы крупных игроков (таких как «Туту.ру») для развития легального сектора и поддержки легальных перевозчиков. Только решения должны быть проработаны со всех сторон и учитывать мнения всех легальных игроков рынка.

Так, согласно недавнему решению Госсовета, к 1 декабря 2020 года должна быть создана единая федеральная система мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом».



«Наведение порядка и контроль за исполнение законов возложен на государство, от этого мы и отталкиваемся. Уверены, что в самое ближайшее время госорганы выработают политику в части контроля за исполнением перевозчиками всех необходимых законов и именно этот факт станет основой для обеспечения безопасности перевозок и помощи легальным перевозчикам и автовокзалам, а не блокировка сайтов», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

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