Новости Что сдерживает турпоток в Страну восходящего солнца? Эксперты обсуждают проблемы увеличения турпотока между Северной столицей России и крупнейшими городами Японии

Обсуждая вопросы увеличения потока туристов в эту страну, специалисты отмечают: интерес к ней на берегах Невы есть, однако отсутствие прямого авиасообщения и достаточно высокая стоимость поездок сдерживают рост на направлении. Наличие интереса к Японии подтверждает, в частности, статистика обращений за японской визой в генеральное консульство страны в Петербурге. По словам генерального консула страны в Северной столице Ясумаса Иидзима, смягчение визового режима с Россией в 2017 году привело к быстрому росту спроса: если в 2016 году петербуржцы подали только 3,6 тыс. заявлений на японские визы, то в 2017-м их было уже 5,1 тыс. (на 38% больше), а в 2018-м - 6,5 тыс. заявлений (+29% к уровню предыдущего года). Как пояснил Ясумаса Иидзима, участвуя в одном из недавних совместных российско-японских мероприятий, «в Петербурге достаточно много людей интересуется культурой и традициями Японии». По его оценке, речь идет не только о таких традиционных искусствах, как икебана, чайная церемония или театр кабуки, но и таких явлениях японской массовой культуры, как косплей или аниме. «Отправляясь в Японию, большая часть жителей Петербурга выбирает в качестве пункта назначения туристической поездки Токио, Осаку или Киото, - отмечает он. – Однако я уверен, что количество желающих оказаться в Японии россиян может быть гораздо большим - им еще только предстоит открыть для себя множество других регионов нашей страны. В частности таких, как Окинава и Хоккайдо». В то же время Петербург и Россия в целом фиксируют и рост интереса со стороны японцев: по итогам 2018-го в РФ их побывало около 100 тыс. В частности, в Петербурге в прошлом году побывали немногим более 19 тыс. жителей Японии, которые с большим удовольствием знакомились с его многочисленными достопримечательностями. Как отмечает Ясумаса Иидзима, граждан Страны восходящего солнца в первую очередь интересуют архитектура и наличие в городе на Неве отличных, одних из лучших в мире музеев и театров. Что касается довольно скромных количественных показателей взаимного туристического обмена, и российская, и японская стороны называют одни и те же причины. Несмотря на то, что в начале апреля этого года национальным перевозчиком Японии JAL между Москвой и Токио был запущен прямой перелет, который выполняет суперсовременный лайнер Boeing 787 Dreamliner, Петербургу не хватает своего прямого рейса в эту страну. В частности, отсутствие прямого авиарейса между Петербургом и Японией в качестве сдерживающего турпоток фактора называет Ясумаса Иидзима. Кроме того, обеим сторонам не хватает актуальной информации о возможностях друг друга. И в этом обещает помочь соглашение, подписанное между представителями JATM (Japan air travel marketing) и Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Петербурга, благодаря которому в Японии откроется новый зарубежный офис Visit Petersburg. Представитель JATM Владимир Быстров заверил: «Мы готовы сделать все, чтобы потенциальные туристы из Японии еще у себя дома смогли получить максимум полезной информации о том, насколько привлекателен Петербург в самые разные сезоны года». В качестве еще одного сдерживающего рост турпотока фактора эксперты называют высокую стоимость туров в Страну восходящего солнца. «В условиях нехватки средств на отдых, когда клиенту приходится выбирать между поездкой раз в год на море и чем-то другим, он чаще всего выбирает «пляжный» отдых по минимальным ценам, - констатируют представители питерского турбизнеса. – Поэтому групповые туры в Японию пока остаются довольно редкими: на их стоимости сказывается сразу несколько причин, включая и отсутствие прямого авиаперелета из Петербурга». Чтобы подтвердить это, далеко ходить не надо: по данным ряда источников, добраться из города на Неве в Японию можно только с пересадкой, а стоимость билета в оба конца начинается от 40 тыс. рублей. Если учесть, что билет в Юго-Восточную Азию стоит примерно на 25-30% дешевле, а за несколько меньшую сумму петербуржцы могут слетать на Карибы, этот фактор вполне можно считать важным при рассмотрении вопроса увеличения спроса на Японию. /TOURBUS.RU

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