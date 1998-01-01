Новости Летняя Италия cтала «регулярной» Ведущие туроператоры подводят первые итоги нынешнего летнего сезона на популярном итальянском направлении

Как сообщает сегодня АТОР, в этом сезоне большинство туроператоров не ставит этим летом чартерные рейсы в Италию, ограничиваясь блоками на регулярных рейсах. Чартеры (наравне с регуляркой) летают только в Римини, Калабрию, на Сицилию. Основной объем полетных программ туроператоров по Италии в этом году стартовал с июня. Окончание летних полетных программ намечено в основном на октябрь. Туроператоры летают летом 2019 года в девять итальянских аэропортов. Наибольший объем перевозки приходится на пляжный Римини. Помимо Москвы, список региональных пунктов вылета включает Санкт-Петербург (Римини и Катания) и Екатеринбург (Римини). По оценкам туроператоров, спрос на Италию соответствует заявленным ожиданиям и держится на уровне прошлого года. В этом сезоне ряд компаний заявили новинки на направлении. Так, в PAC Group запустили платформу динамического пакетирования итальянских туров. Туроператор ANEX Tour в этом году впервые добавил туры с перелетом чартерными рейсами в Римини (Red Wings) и в Катанию (Nordstar). Новинка сезона по Италии у TEZ Tour – регион Калабрия на рейсах авиакомпании «Якутия». Как сообщили нам в пресс-службе компании TEZ Tour, «Италия демонстрирует очень позитивную динамику в этом сезоне. Треть заявок приходится на Адриатическое побережье Италии. Также большой востребованностью у клиентов TEZ Tour пользуются туры на Сицилию и Сардинию. Осенью 2018-го мы на полтора месяца запустили пробные туры в Калабрию. Результат превзошел наши ожидания, и в этом году мы летаем с 7 июня по 27 сентября в Ламецию-Терме. Cобственная полетная программа в Калабрию представлена на рейсах а/к «Якутия» двумя рейсами в неделю по понедельникам и пятницам. Мы представляем на рынке два побережья: Тирренское — для любителей классической Италии, и Ионическое, на которое делаем основной акцент в сезоне. Ионическое побережье мы выбрали не случайно, именно там находятся крупные отели-вилладжи с большой территорией и массой развлекательных программ. Также у наших клиентов востребованы экскурсионные туры в Италию с вылетом в Милан, Неаполь, Пизу». Юлия Бердникова, руководитель направления в PAC Group, в свою очередь, отметила: «Общая оптимизация бортов, которая произошла на направлении Италия в 2019 г., дала возможность продавать туры без демпинга и массовых спецпредложений. Традиционно в мае была выше доля экскурсионных туров, она составляет примерно 90% всех программ по Италии. В июне и сентябре соотношение экскурсий и пляжа мы оцениваем как 50 на 50, и конечно, в июле и в августе наибольшим спросом пользуется отдых на море и комбинированные туры, которые занимают примерно 70% продаж туров в Италию. В этом году наиболее востребован Римини, а также острова Сардиния и Сицилия. При этом наша популярная программа «Города искусств» в этом году празднует свое 25-летие! Также мы представляем новинку сезона – тур «Города искусств + Рим», который специально создан для регулярных рейсов». Представители пресс-службы «TUI Россия» в беседе с нами отметили: «По сравнению с прошлым годом мы увеличили объемы по Италии. Особенно в Римини и Калабрии – ровно в два раза. Поэтому можем говорить о росте на 100%. Большим спросом пользуется Тирренское побережье (Калабрия). Мы предлагаем расширенную линейку отелей, включая наш хит - Garden Resort Calabria, в котором мы открыли детский клуб TUI Toucan – новинку этого сезона. Калабрия составляет около 30% объема, Римини – 50% объема, 20% - это продажи на GDS. Новые направления для нас – Сицилия, Ривьера-ди-Улиссе, Искья, Сардиния, Лидо-ди-Езоло. Основной спрос сейчас — на Сицилию и Ривьеру-ди-Улиссе. 90% экскурсионных программ имеют продолжительность семь ночей. Короткие программы спросом не пользуются. В Римини традиционно выбирают бюджетные отели 2-3* на HB, в Калабрии в связи с особенностью региона в основном бронируют 4* на ALL. Средняя продолжительность отдыха в Италии - 10-11 ночей». Наконец, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, отметила в беседе с нами: «Спрос на Италию стабильно растет. Это связано с широкими туристическими возможностями страны. В прошлом году мы существенно дополнили ассортимент предложений, расширили новыми курортами и программами (например, комбинированные туры, побережье Одиссея, Байя-Домиция, Амальфитанское побережье, полуостров Сорренто, Ривьера Чиленто), в том числе взяли жесткие блоки на некоторых. На лето наши туристы выбирают пляжный отдых на Адриатическом, Лигурийском и Неаполитанском побережьях». /TOURBUS.RU



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